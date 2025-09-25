Topo

Polícia de Israel prende homem por ameaçar matar Netanyahu

25/09/2025 07h54

JERUSALÉM (Reuters) - A polícia israelense disse nesta quinta-feira que prendeu um homem por ameaçar assassinar o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

A polícia afirmou que, pouco antes do início do feriado do Ano Novo judaico, na noite de segunda-feira, um homem na casa dos 40 anos da cidade de Kiryat Gat, no sul do país, entrou na delegacia de polícia local dizendo que mataria Netanyahu.

"O suspeito disse aos policiais que planejava comprar uma arma de fogo e atirar três vezes no primeiro-ministro", informou a polícia.

O homem foi preso e espera-se que uma acusação contra ele seja apresentada nesta quinta-feira. A polícia pretende manter o homem sob custódia até o final dos procedimentos legais.

Pesquisas de opinião mostram que Netanyahu está perdendo apoio do público por causa da guerra de quase dois anos em Gaza contra os militantes do Hamas, o que levou ao temor de que Israel se torne mais isolado globalmente.

Há 48 reféns -- acredita-se que 20 ainda estejam vivos -- sendo mantidos em Gaza, e suas famílias pedem ao governo israelense que faça um acordo para trazê-los de volta para casa.

(Reportagem de Steven Scheer)

