Notícias

Plantio da safra 2025/26 de milho no RS alcança 62% da área prevista, diz Emater

25/09/2025 17h26

São Paulo, 25 - O plantio de milho 2025/26 no Rio Grande do Sul alcança nesta semana 62% da área prevista em 785 mil hectares. "As chuvas registradas entre os dias 20 e 21 de setembro favoreceram o crescimento das lavouras recém-implantadas. No entanto, o excesso de chuva trouxe a necessidade de replantio em áreas semeadas recentemente, principalmente em solos rasos e mal drenados, aumentando os custos de produção", disse a Emater em nota. A produtividade projetada é de 7.376 quilos por hectare.

