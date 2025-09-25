PIB dos EUA cresceu 3,8% no segundo trimestre, segundo revisão oficial

A economia dos Estados Unidos cresceu 3,8% no acumulado anual no segundo trimestre do ano, um aumento maior do que o esperado, com gastos dos consumidores mais altos do que o previsto anteriormente, indica uma revisão oficial publicada nesta quinta-feira (25).

O Departamento do Comércio havia estimado inicialmente um crescimento de 3% do Produto Interno Bruto (PIB) entre abril e junho. Mas este número foi revisado para cima, em 3,3%. Os mercados não aguardavam uma nova revisão, segundo um consenso publicado pela Trading Economics.

