PIB dos EUA cresceu 3,8% no segundo trimestre, segundo revisão oficial

25/09/2025 09h38

A economia dos Estados Unidos cresceu 3,8% no acumulado anual no segundo trimestre do ano, um aumento maior do que o esperado, com gastos dos consumidores mais altos do que o previsto anteriormente, indica uma revisão oficial publicada nesta quinta-feira (25).

O Departamento do Comércio havia estimado inicialmente um crescimento de 3% do Produto Interno Bruto (PIB) entre abril e junho. Mas este número foi revisado para cima, em 3,3%. Os mercados não aguardavam uma nova revisão, segundo um consenso publicado pela Trading Economics.

bys/aha/dga/mel/yr

© Agence France-Presse

