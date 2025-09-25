Topo

Notícias

Petróleo fecha estável em máxima de várias semanas

25/09/2025 17h41

Por Nicole Jao

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo fecharam estáveis nesta quinta-feira, depois de atingirem o maior patamar em sete semanas na sessão anterior, com a Rússia restringindo as exportações de combustível até o final do ano.

Os ganhos, entretanto, foram limitados por novos dados econômicos dos Estados Unidos, que moderaram o otimismo em relação a novos cortes nas taxas de juros.

Os contratos futuros do Brent subiram 0,16%, para fechar a US$69,42 por barril, enquanto os contratos futuros do West Texas Intermediate dos EUA caíram 0,02%, a US$64,98.

Ambos os índices de referência ganharam 2,5% na quarta-feira, atingindo o valor mais alto desde 1º de agosto, impulsionados por uma queda surpreendente nos estoques semanais de petróleo dos EUA e por preocupações de que os ataques da Ucrânia à infraestrutura de energia da Rússia possam interromper o fornecimento.

O petróleo recebeu mais apoio depois que o vice-primeiro-ministro russo, Alexander Novak, disse nesta quinta-feira que o país introduziria uma proibição parcial sobre as exportações de diesel até o final do ano e estenderia uma proibição existente sobre as exportações de gasolina, após uma série de ataques de drones ucranianos às refinarias russas.

Encerrando alguns ganhos, o produto interno bruto dos EUA aumentou a uma taxa anualizada revisada para cima de 3,8% no último trimestre, informou o Bureau of Economic Analysis do Departamento de Comércio em sua última estimativa nesta quinta-feira.

"A reação inicial a isso foi de venda", disse Phil Flynn, analista sênior do Price Futures Group.

Dados econômicos mais fortes do que o esperado tornariam o Federal Reserve mais cauteloso quanto ao corte das taxas de juros. O banco central dos EUA reduziu as taxas em 25 pontos-base na semana passada, seu primeiro corte desde dezembro, e havia sinalizado mais reduções à frente.

(Reportagem de Nicole Jao e Anna Hirtenstein; reportagem adicional de Sam Li e Trixie Yap)

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Trump diz que acordo sobre Gaza está "bem próximo" após falar com Netanyahu

Bayern abre 5ª rodada da Bundesliga em clássico contra Werder Bremen

Trump diz que "não permitirá" que Israel anexe a Cisjordânia

Trump diz que acordo sobre Gaza "está muito perto" após falar com Netanyahu

Motta afirma não haver sentimento de traição após rejeição da PEC da Blindagem

Mundial Sub-20 começa no Chile com ausência de estrelas

Gilmar exalta firmeza de Barroso diante de ataques ao STF e se emociona ao falar de Moraes

Lucro da Fonterra diminui 4,34% no ano fiscal 2025, para US$ 627,3 mi

Não havia animais na pista de acidente que matou 4 no MS, indica polícia

Plantio da safra 2025/26 de milho no RS alcança 62% da área prevista, diz Emater

Prada mistura estilos e Fendi exalta cores alegres na Semana de Moda de Milão