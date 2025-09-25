Jogo de tabuleiro Perfil 7 é opção de presente para divertir adolescentes

Jogos de tabuleiro são uma opção offline para passar tempo de qualidade em família e amigos. Nesse sentido, o jogo Perfil 7, da Grow, pode ser uma dica interessante. Ele soma mais de 500 compras registradas na Amazon no mês passado.

O objetivo do jogo é descobrir o perfil de pessoas, anos, coisas ou lugares a partir de dicas dadas durante a partida. Confira a seguir as especificações do jogo e o que diz quem já comprou:

O que diz a Grow sobre o jogo?

Idade mínima: 12 anos ou mais;

Podem jogar de dois a seis participantes;

Cada rodada tem, em média, 45 minutos;

Vem com 390 cartas, um tabuleiro, seis peões, 20 fichas vermelhas, uma ficha amarela, cinco fichas azuis e o manual de instruções.

O que diz quem comprou?

Na Amazon, o jogo tem mais de 5 mil avaliações e nota média de 4,8 (de um total de 5) —sendo que não há avaliação com menos de três estrelas. A maioria dos consumidores satisfeitos elogia a qualidade do jogo e também a diversão que ele proporciona.

Muito divertido de jogar com a família e amigos! Vinícius Coelho

Bom jogo. Peças/elementos de qualidade, conteúdo atualizado. Guilherme

É muito bom pra jogar entre amigos e as perguntas são bem diversas e atualizadas. J.M.

Pontos de atenção

Por outro lado, algumas pessoas reclamaram da qualidade do material do tabuleiro e das cartas. Veja a seguir:

Eu tenho o Perfil 4, o 5 e o 6, me decepcionei com a qualidade desse último, o material do tabuleiro e das cartas é de baixa qualidade. Além disso, colocaram algumas das cartas como [categoria] Lugar sendo que tem mais a ver com Marca. (...) O jogo é legal, mas a qualidade do jogo decaiu. Felipe Pries Rubim

Jogo ótimo porém veio com peças cortadas pela metade o que impossibilita usá-las no jogo. Matheus

Já joguei com o tabuleiro de amigo e sei que a qualidade do produto é boa, contudo, provavelmente por conta do transporte, o item chegou com alguns amassados em várias partes, no tabuleiro e em algumas cartas que o acompanham. Gabriel

