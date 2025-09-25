Topo

Pentágono convoca altos comandantes para reunião na semana que vem

25/09/2025 15h16

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, se dirigirá aos altos oficiais do Exército no início da próxima semana, anunciou o Pentágono em um comunicado nesta quinta-feira (25), sem dar mais detalhes. 

Segundo o The Washington Post, o chefe do Pentágono ordenou que todos os generais em posições de comando e seus principais assessores se reúnam na terça-feira na base de Quantico, na Virgínia (leste). 

Consultado a respeito, Sean Parnell, porta-voz do Pentágono, respondeu em um comunicado que Hegseth "fará um discurso aos seus altos comandantes militares no início da próxima semana". 

O The Washington Post descreveu essa reunião como "muito incomum". 

Foram convocados comandantes mobilizados tanto ao redor do mundo quanto nos Estados Unidos. 

Em maio, Hegseth ordenou reduções significativas no número de altos oficiais e generais no Exército americano, mas não está claro se a reunião da próxima semana está relacionada com essa normativa. 

O Pentágono tem experimentado uma série de mudanças desde o retorno de Donald Trump ao poder em janeiro, cuja administração destituiu vários comandantes, na maioria dos casos sem dar explicações. 

