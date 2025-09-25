Topo

Pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA caem, mas mercado de trabalho está esfriando

25/09/2025 09h45

WASHINGTON (Reuters) - O número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego caiu na semana passada, mas o mercado de trabalho perdeu o brilho em meio a um ritmo anêmico de contratações.

Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram em 14.000, para 218.000 em dado com ajuste sazonal, na semana encerrada em 20 de setembro, informou o Departamento do Trabalho nesta quinta-feira. Economistas consultados pela Reuters previam 235.000 pedidos para a última semana.

Embora as empresas estejam acumulando trabalhadores, elas permanecem relutantes em aumentar o número de funcionários enquanto navegam pela incerteza provocada por uma política comercial protecionista que elevou a taxa tarifária média do país ao seu nível mais alto em um século.

A demanda fraca por trabalhadores corroeu a resiliência do mercado de trabalho, levando o Federal Reserve a retomar o corte da taxa de juros na semana passada. A repressão à imigração também reduziu a oferta de mão de obra, contribuindo para conter o crescimento do emprego.

A criação de vagas de trabalho fora do setor agrícola foi, em média, de apenas 29.000 empregos por mês nos três meses até agosto, em comparação com 82.000 no mesmo período do ano passado, o que representa um dilema para as autoridades do banco central dos EUA, que também estão de olho na inflação.

O chair do Fed, Jerome Powell, disse na terça-feira que "os riscos de curto prazo para a inflação estão inclinados para o lado positivo e os riscos para o emprego para o lado negativo - uma situação desafiadora".

Na semana passada, o banco central reduziu sua taxa de juros de referência em 25 pontos-base, para a faixa de 4,00% a 4,25%. O Fed interrompeu seu ciclo de afrouxamento da política monetária em janeiro devido à incerteza sobre o impacto inflacionário das tarifas de importação do presidente Donald Trump.

O número de pessoas que recebem benefícios após uma semana inicial de ajuda, um indicador de contratação, caiu em 2.000, para 1,926 milhão em dado com ajuste sazonal, durante a semana encerrada em 13 de setembro, segundo o relatório.

A elevação nos chamados pedidos contínuos é consistente com o fato de que mais pessoas desempregadas estão passando por longos períodos de desemprego. A duração média do desemprego aumentou para 24,5 semanas em agosto, a mais longa desde abril de 2022, de 24,1 em julho.

(Reportagem de Lucia Mutikani)

