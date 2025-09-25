Topo

Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA caem 14 mil na semana

São Paulo

25/09/2025 10h00

O número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos caiu 14 mil na semana até 20 de setembro, a 218 mil, segundo pesquisa divulgada pelo Departamento do Trabalho nesta quinta-feira, 25. O resultado surpreendeu analistas consultados pela FactSet, que previam avanço a 235 mil solicitações.

O total de pedidos da semana anterior foi levemente revisado para cima, de 231 mil a 232 mil.

O número de pedidos continuados teve leve queda de 2 mil na semana encerrada em 13 de setembro, a 1,926 milhão, vindo aquém da previsão de 1,938 milhão. Esse indicador é divulgado com uma semana de atraso.

