Postos, motéis e franquias: onde o PCC lava dinheiro, segundo a Receita

O Gaeco — ligado ao Ministério Público de São Paulo — a Polícia Militar e a Receita Federal realizam hoje uma operação para desmantelar um esquema de lavagem de dinheiro e sonegação de impostos do PCC por meio de estabelecimentos comerciais que operam no estado de São Paulo.

PCC se infiltrou no mercado formal

Empresas do setor formal são apontadas como pontos de lavagem de dinheiro do crime. Dentre os estabelecimentos usados estão: postos de combustíveis, casas de jogos de azar, motéis, restaurantes, padarias, lojas de franquias e empreendimentos imobiliários.

Extensa rede de postos de combustíveis é usada para lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. Segundo a Receita Federal, a estrutura foi identificada a partir da concentração de empresas sob responsabilidade de um único prestador de serviço, que formalmente controlava cerca de 400 postos, sendo que 200 estão vinculados diretamente ao empresário Flávio Silvério Siqueira, o principal alvo da operação de hoje, ou a pessoas ligadas a ele.

Receita identificou ao menos 267 postos ativos, que movimentaram mais de R$ 4,5 bilhões de 2020 a 2024. Os estabelecimentos, conforme o Fisco, recolheram apenas R$ 4,5 milhões em tributos federais, ou seja, 0,1% do total movimentado.

Além dos postos, esquema operava em pelo menos 21 CNPJs ligados a 98 lojas de uma mesma franquia. De acordo com os investigadores, todos os estabelecimentos estavam em nome de alvos da operação.

Embora operacionais, empresas apresentavam indícios de lavagem de dinheiro. De 2020 a 2024, elas movimentaram cerca de R$ 1 bilhão, mas emitiram apenas R$ 550 milhões em notas fiscais. No mesmo período, recolheram R$ 25 milhões em tributos federais e distribuíram R$ 88 milhões em lucros e dividendos, disse a Receita.

Mais de 60 motéis, a maioria em nome de "laranjas", também estavam envolvidos no esquema. Os motéis movimentaram R$ 450 milhões de 2020 a 2024. Só desses estabelecimentos, os sócios receberam R$ 45 milhões em lucros e dividendos, sendo que um dos motéis chegou a distribuir 64% da receita bruta declarada.

Restaurantes localizados nos motéis, com CNPJs próprios, também lavavam dinheiro. Conforme o Fisco, um deles distribuiu R$ 1,7 milhão em lucros após registrar receita de R$ 6,8 milhões de 2022 a 2023.

Empresas do ramo imobiliário ligadas ao grupo compravam e construíam imóveis. Estima-se que ao menos 14 empreendimentos movimentaram R$ 260 milhões de 2020 a 2024, segundo a Receita Federal.

Compra de artigos de luxo

Criminosos compraram um iate, dois helicópteros e um Lamborghini. Os bens foram adquiridos com recursos obtidos por meio do esquema de lavagem de dinheiro, com o uso de empresas patrimoniais e de fachada.

Grupo também tinha terrenos, onde estão localizados motéis avaliados em mais de R$ 20 milhões. A investigação estima que o valor dos itens de luxo e dos imóveis representem apenas 10% do patrimônio real dos envolvidos.

A operação

Operação Spare cumpre mandados em endereços ligados a Flávio Silvério Siqueira. Além da cidade de São Paulo, autoridades também fazem buscas em Santo André, Campos do Jordão, Osasco, Barueri, Ribeirão Preto, Paulínia, Campinas e Bertioga.

Crime foi descoberto após maquininhas de cartão ligadas a um posto terem sido encontradas em casas de jogos de azar no litoral paulista. Na ocasião, os donos do estabelecimento afirmaram que desconheciam a conta que recebia os valores.

Ao menos R$ 859.151 foram recebidos por um dos postos investigados, segundo a investigação do Gaeco. O valor, de transações de cartão na maquininha, era diretamente transferido para a BK Bank.

Investigadores descobriram que mesma conta na BK Bank, alvo de operação do MP no dia 28 de agosto, constava no cadastro dos postos de gasolina investigados. O dado foi conseguido após quebra de sigilo e com a ajuda do banco onde os postos estavam cadastrados.

Fintech usada para lavar dinheiro é a mesma que foi usada pelos suspeitos presos na megaoperação Carbono Oculto. Assim, a operação de hoje é um desdobramento da deflagrada em 28 de agosto. As investigações apontam sonegações de até R$ 7,6 bilhões em impostos federais, estaduais e municipais.

O UOL busca a defesa Flávio. Hoje, ao UOL, a BK Bank declarou que colabora com as investigações e informou que "não houve cumprimento de mandados de busca e apreensão em endereços da empresa".