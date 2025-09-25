Topo

Notícias

Patrocinador e marca esportiva da Israel-Premier Tech querem mudança de nome

25/09/2025 13h33

A Premier Tech, copatrocinadora da equipe ciclística Israel-Premier Tech, alvo dos protestos pró-palestina na última Volta da Espanha, e a marca esportiva que equipa a formação estão pressionando pela supressão de 'Israel' do nome, o que seus dirigentes se recusam a fazer.

O caos vivido na Volta, na qual quatro etapas tiveram que ser encurtadas devido a manifestações contra a equipe do milionário israelense-canadense Sylvan Adams, gerou movimentos internos dentro da formação.

"Eu disse à equipe: sem mudança de nome, sem mudança de bandeira, não continuaremos", declarou à Cycling News o fundador da Factor, a marca esportiva que veste a Israel-Premier Tech e que se reuniu com o próprio Sylvan Adams.

Copatrocinadora da equipe, a multinacional Premier Tech, com sede no Canadá, também defende uma mudança de nome e uma nova imagem de marca.

"Estamos atentos à situação do cenário internacional, que mudou muito desde a nossa chegada ao WorldTour em 2017", explicou a empresa em um comunicado.

"Nossa expectativa é que a equipe evolua para uma nova denominação que exclua o termo Israel e adote uma nova identidade e uma nova imagem de marca", afirma a multinacional.

As solicitações foram, por enquanto, recusadas pelos responsáveis pela equipe ciclística.

"Estamos em fase de planejamento para a marca em 2026 e comunicaremos qualquer mudança potencial no momento oportuno", respondeu a equipe em comunicado nesta quinta-feira (25).

cto/dr/dam/jmo/mvv

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Disputa entre presos deixa ao menos 17 mortos em presídio no Equador

Espero que haja desdobramentos de operações da Receita contra o crime organizado, diz Haddad

Operação Spare: esquema movimentou R$ 4,5 bilhões, mas com só 0,1% de arrecadação, diz Haddad

Rebelião em prisão do Equador deixa pelo menos 17 mortos

Moraes desbloqueia redes sociais da deputada federal Carla Zambelli

Justiça de SP dá prazo de 90 dias para Teatro Contêiner deixar terreno

Bioeconomia na Amazônia: o desafio do comércio justo da floresta

Alemanha entra em corrida armamentista frente à ameaça russa

Com anistia em xeque no Congresso, Valdemar visita Bolsonaro

'Salário faroeste': RJ propõe 150% de bônus a policial que matar suspeito

Paulinho da Força diz que 'não é fácil tocar' redução de penas sem garantia de apoio no Senado