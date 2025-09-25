Pai do capitão de avião da Air India que caiu matando 260 pessoas diz que investigadores insinuaram que filho cortou combustível

Por Aditya Kalra e Lisa Barrington e Arpan Chaturvedi

NOVA DÉLHI (Reuters) - O pai do comandante do voo da Air India que caiu em Ahmedabad matando 260 pessoas disse que funcionários do departamento de investigação de acidentes da Índia o visitaram no mês passado e insinuaram que seu filho havia cortado o combustível dos motores do avião após a decolagem, segundo correspondência obtida pela Reuters.

Pushkar Raj Sabharwal, de 91 anos, enviou um e-mail à Federação de Pilotos Indianos (FIP) na semana passada para dizer que funcionários do Departamento de Investigação de Acidentes Aeronáuticos (AAIB) o visitaram em sua casa em 30 de agosto "sob o pretexto de oferecer condolências" e insinuaram que seu filho, o capitão Sumeet Sabharwal, foi quem moveu os interruptores de combustível.

"Durante essa interação... eles foram além de seu mandato -- falando em insinuações e insinuando, com base na interpretação seletiva do CVR (gravador de voz da cabine de pilotagem) e na chamada 'análise de voz em camadas', que meu filho havia movido os interruptores de controle de combustível de RUN para CUTOFF após a decolagem", dizia o e-mail de 17 de setembro.

Um dia antes da visita da AAIB, ele escreveu ao Ministério da Aviação Civil -- em uma carta datada de 29 de agosto -- para solicitar que o governo indiano abrisse uma investigação adicional sobre o acidente fatal, criticando o que ele disse ser a divulgação "seletiva" de informações por parte dos investigadores, o que levou a especulações sobre as ações de seu filho.

O acidente do voo 171 da Air India em junho, momentos depois de ter decolado de Ahmedabad, matou 241 das 242 pessoas a bordo do Boeing Dreamliner, além de 19 em terra.

Um relatório de investigação preliminar da AAIB mostrou que os interruptores do motor de combustível do avião mudaram quase simultaneamente de funcionamento para desligamento logo após a decolagem.

A AAIB não respondeu às perguntas da Reuters. Nesta quinta-feira, um repórter da Reuters que buscava comentários foi impedido pela segurança do prédio e não teve acesso à casa de Pushkar Raj Sabharwal em Mumbai.

O FIP condenou a visita da AAIB e disse que "tratou do assunto" com o ministro da Aviação Civil.

"Em qualquer tribunal de Justiça, o juiz ou o promotor não vai à casa das vítimas e interroga os indivíduos", disse o capitão C.S. Randhawa, presidente da organização, à Reuters em uma mensagem de texto.

O Ministério da Aviação Civil da Índia e a Air India não responderam aos pedidos de comentários da Reuters.

(Reportagem de Aditya Kalra e Arpan Chaturvedi, em Nova Délhi, e Lisa Barrington, em Seul; Reportagem adicional de Dhwani Pandya, em Mumbai)