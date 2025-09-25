Pagamentos do INSS de setembro começam hoje (25); veja datas dos repasses

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o calendário oficial de pagamentos referente a setembro de 2025. A ordem segue o número final do benefício (sem considerar o dígito verificador), mantendo o modelo já utilizado para garantir maior organização e previsibilidade no processo.

O que aconteceu

Os segurados que recebem até um salário mínimo terão os valores creditados entre os dias 25 de setembro e 8 de outubro. Já quem ganha acima do piso nacional terá os depósitos feitos entre 1º e 7 de outubro.

Atualmente, o INSS paga mensalmente mais de 40 milhões de benefícios. Desse total, cerca de 28,2 milhões correspondem a aposentadorias e pensões de até um salário mínimo, enquanto aproximadamente 12,3 milhões são destinados a beneficiários com renda superior ao piso.

Para confirmar a data correta de saque, o cidadão deve observar o penúltimo dígito do número do benefício, ignorando o dígito verificador. As informações também podem ser consultadas no portal e no aplicativo Meu INSS, acessados com login Gov.br.

Em caso de dúvidas, os segurados podem entrar em contato pela Central 135, que oferece atendimento eletrônico 24 horas e suporte humano durante o horário comercial.

No aplicativo Meu INSS, além de consultar o extrato de pagamento, é possível verificar dados cadastrais e utilizar outros serviços disponíveis na barra de pesquisa.

Calendário de pagamentos - até 1 salário mínimo

Final 1: 25/09

Final 2: 26/09

Final 3: 29/09

Final 4: 30/09

Final 5: 01/10

Final 6: 02/10

Final 7: 03/10

Final 8: 06/10

Final 9: 07/10

Final 0: 08/10

Calendário de pagamentos - acima de 1 salário mínimo