Topo

Notícias

Ouro fecha em alta modesta, com dólar forte e perspectiva de juros do Fed

São Paulo

25/09/2025 14h53

O ouro fechou em alta modesta nesta quinta-feira, 25, depois de oscilar perto da estabilidade, limitado pelo avanço do dólar diante da redução na expectativa de novos cortes na taxa de juros pelo Federal Reserve (Fed).

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro com vencimento em dezembro encerrou com ganho marginal de 0,08%, a US$ 3.771,10 por onça-troy.

A perspectiva de resiliência da economia dos Estados Unidos - reforçada hoje por dados de atividade, inflação e emprego - junto a postura cautelosa de dirigentes do Fed impulsionou o dólar e os juros dos Treasuries nesta sessão, em detrimento do ouro - que compete com os ativos americanos pela demanda por ativos seguros.

Os diretores Austan Goolsbee (Chicago) e Jeffrey Schmid (Kansas City) demonstraram cautela sobre continuar cortes de juros no curto prazo devido a preocupações com a inflação, seguindo o presidente do BC americano, Jerome Powell. A vice-presidente de Supervisão do Fed, Michelle Bowman, defendeu voltar o foco para o mercado de trabalho, sugerindo necessidade de maior flexibilização - linha semelhante à defendida por Stephen Miran, indicado de Trump.

A expectativa é que o metal precioso permaneça com valores altos, sem que as quedas machuquem muito os ganhos conquistados no último rali, explica uma análise da MUFG. "O ouro permanece próximo de alta recorde, sustentado pelo corte de juros do Fed da semana passada, forte demanda pelos bancos centrais mundiais e compras recordes em fundos ETFs lastreados em ouro", aponta.

* Com informações da Dow Jones Newswires

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Coopavel faz primeiro abate de lote produzido por um integrado

Coreia do Norte está perto de desenvolver ICBM que pode atingir EUA com arma nuclear, diz presidente da Coreia do Sul

Barroso diz que STF defendeu democracia apesar de 'custo pessoal'

Recursos de segurança do Instagram para adolescentes são falhos, dizem pesquisadores

Oriente Médio estaria a caminho de ter uma "Otan islâmica"?

O que se sabe sobre o novo plano de paz de Trump para Gaza?

Espanha envia navio militar para ajudar flotilha rumo a Gaza

Série de tremores tira sono da Venezuela, pouco acostumada a sismos

Funeral de Claudia Cardinale será em 30 de setembro, em Paris

Autoridades lamentam ataque que deixou dois mortos em escola no Ceará

Quais são os cenários possíveis para as bases militares estrangeiras no Equador?