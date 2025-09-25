Otan diz que membros podem atacar aeronaves russas que entram no espaço da aliança quando necessário

WASHINGTON (Reuters) - O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, apoiou nesta quinta-feira os comentários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta semana, de que os países membros da Otan deveriam abater drones e aviões russos se eles entrarem em seu espaço aéreo, caso isso fosse necessário.

"Se for necessário. Portanto, concordo plenamente com o presidente Trump: se for necessário", disse Rutte em uma entrevista ao programa "Fox & Friends", da Fox News, acrescentando que os militares da Otan são treinados para avaliar essas ameaças e determinar se podem escoltar os aviões russos para fora do território aliado ou tomar outras medidas.

(Reportagem de Susan Heavey)