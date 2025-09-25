Gaeco e PM fazem operação e cumprem 25 mandados contra alvos ligados ao PCC

O Ministério Público de São Paulo e com o apoio da Polícia Militar realizam na manhã de hoje a Operação Spare, e cumprem 25 mandados de busca e apreensão contra a organização criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital), infiltrada no ramo de combustíveis.

O que aconteceu

Empresário de postos de combustíveis é o chefe do esquema, segundo investigações. Flávio Silvério Siqueira, conhecido como Flavinho, é suspeito de lavar dinheiro do crime da facção criminosa por meio de postos de combustíveis.

Operação de hoje é desdobramento da deflagrada no fim de agosto. A Polícia Federal e a Receita Federal fazem uma megaoperação, no dia 28 de agosto, que mirou lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. As investigações apontam sonegações de até R$ 7,6 bilhões em impostos federais, estaduais e municipais.

Megaoperação Carbono Oculto é a junção de três operações. Buscas ocorreram em São Paulo, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina.

Os mais de 350 alvos - pessoas físicas e jurídicas - são suspeitos da prática de crimes contra a ordem econômica e adulteração de combustíveis. Há ainda suspeitas de crimes ambientais, lavagem de dinheiro, fraude fiscal e estelionato. As irregularidades foram identificadas em diversas etapas do processo de produção e distribuição de combustíveis.

Esquema utilizava fundos de investimentos para ocultar patrimônios de origem ilícita e tem indícios de ligação com o PCC. Segundo a PF, eram feitas transações de compra e venda de imóveis e títulos entre empresas do mesmo grupo.

Receita identificou 40 fundos de investimentos, com patrimônio de R$ 30 bilhões, controlados pelo PCC. As operações aconteciam no mercado financeiro de São Paulo, através de membros infiltrados na avenida Faria Lima.

Segundo a PF, fintechs são usadas para aproveitar brechas na regulação. Dependendo do valor movimentado, as quantias não são rastreadas pelos órgãos de controle e de fiscalização, sobretudo valores individuais de clientes da fintech.

Foram emitidos 14 mandados de prisão e 42 de busca e apreensão nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Foram bloqueados bens e valores de 41 pessoas físicas e 255 jurídicas, totalizando uma constrição patrimonial superior a R$ 1 bilhão.

Em atualização