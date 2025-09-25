ONU informa Trump que iniciou investigação sobre denúncias de 'sabotagem'

As Nações Unidas informaram o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que abriu uma "investigação exaustiva" sobre o que o líder republicano qualificou como "sabotagem tripla" durante sua visita à sede da organização.

Washington enviou, na quarta-feira (24), uma carta ao secretário-geral da ONU, António Guterres, exigindo explicações sobre a falha em uma escada rolante que parou quando Trump e a primeira-dama, Melania Trump, subiram, assim como o mau funcionamento do teleprompter e do sistema de som.

"O secretário-geral informou à Missão Permanente dos Estados Unidos que já havia ordenado uma investigação exaustiva e expressou que a ONU está disposta a cooperar com total transparência com as autoridades americanas para determinar as causas dos incidentes", declarou o porta-voz de Guterres, Stéphane Dujarric.

Em uma mensagem longa e irritada nas redes sociais, Trump descreveu a série de contratempos como "muito sinistros", pediu a prisão dos responsáveis e afirmou que o Serviço Secreto dos Estados Unidos também estava investigando.

"Não foi uma coincidência, foi uma tripla sabotagem na ONU. Eles deveriam ter vergonha", escreveu ele em sua plataforma, Truth Social. "Exijo uma investigação imediata", acrescentou.

Os problemas técnicos perseguiram Trump antes e durante seu discurso na Assembleia Geral da ONU em Nova York.

Imagens mostraram o presidente de 79 anos e Melania Trump subindo por uma escada rolante na terça-feira (23), quando esta parou bruscamente. Mais tarde, ao começar seu discurso, ele apontou que o teleprompter não estava funcionando.

Grande parte de sua oratória foi dedicada a criticar a ONU, acusando-a de financiar a migração irregular que estava transformando os Estados Unidos e os países europeus em um "inferno" e de não apoiar seus esforços de paz na Faixa de Gaza e na Ucrânia.

Embora Trump tenha inicialmente demonstrado um tom de brincadeira em relação ao incidente com a escada rolante, sua atitude endureceu no dia seguinte.

A ONU insistiu que o teleprompter foi operado pela Casa Branca.

Em relação à escada, Dujarric informou aos jornalistas, na quarta-feira, que um cinegrafista da delegação americana que estava filmando na escada acionou acidentalmente um interruptor que fez seu mecanismo parar.

Trump também reclamou que o sistema de alto-falantes foi manipulado para que seu discurso de uma hora não pudesse ser ouvido.

"O sistema de som foi projetado para que os participantes pudessem ouvir os discursos traduzidos em seis idiomas via fones de ouvidos", declarou um funcionário da ONU que falou sob a condição de anonimato.

