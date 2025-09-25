Noruega apreende drone operado por estrangeiro perto do aeroporto de Oslo

A polícia norueguesa anunciou, nesta quinta-feira (25), que apreendeu, um dia antes, um drone operado por um homem de nacionalidade estrangeira perto do aeroporto internacional de Oslo, em um contexto de aumento de incidentes deste tipo na Escandinávia.

O homem, de cerca de 50 anos, controlou o drone em uma área proibida, embora sem ter afetado o tráfego aéreo, indicou à AFP a funcionária da polícia regional Lisa Mari Løkke.

Ele não foi preso, mas será interrogado, afirmou, sem revelar sua nacionalidade.

"Na quarta-feira, por volta das 21 horas, a polícia foi informada de que um drone havia invadido a zona de proibição de sobrevoo do aeroporto de Oslo", explicou Løkke.

"Quando chegamos ao local, encontramos um homem de cerca de 50 anos pilotando o drone", acrescentou, destacando que a polícia o fez aterrissar e confiscou o aparelho.

O episódio ocorre após a detecção nesta semana de drones que afetavam o tráfego aéreo em aeroportos dinamarqueses, sobretudo em Copenhague, bem como no de Oslo.

"Nesta etapa, não vemos nenhum vínculo" entre estes incidentes, destacou a funcionária.

