Mulher é presa no Japão por manter corpo da filha em freezer por 20 anos

25/09/2025 07h47

A polícia japonesa informou nesta quinta-feira (25) que prendeu uma mulher de 75 anos que supostamente confessou ter mantido o corpo da filha em um freezer por duas décadas. 

Na terça-feira, investigadores encontraram o corpo de uma mulher adulta em uma geladeira na casa de Keiko Mori, em Ibaraki, a nordeste de Tóquio, informou um porta-voz da polícia sob anonimato. 

Mori "alegou que era sua filha", Makiko, nascida em 1975, disse o porta-voz. 

"O estado de decomposição estava avançado", acrescentou o porta-voz, observando que uma autópsia será realizada para determinar a causa da morte. 

Mori foi à polícia na terça-feira com um parente para relatar que havia mantido o corpo no freezer. 

Quando os investigadores visitaram sua casa, encontraram o corpo, vestido com camiseta e roupas íntimas, ajoelhado no eletrodoméstico, disse o porta-voz. 

Mori tem vários filhos, mas a polícia não revelou quantos ou o que relatou aos investigadores sobre Makiko. 

A mulher morava sozinha desde a morte do marido no início deste mês, acrescentou o porta-voz.

hih/abs/arm/jc

© Agence France-Presse

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

