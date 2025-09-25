Topo

Motiva revisa meta de eficiência para abaixo de 28% em 2035

25/09/2025 08h39

SÃO PAULO (Reuters) - A empresa de concessões de infraestrutura de transporte de passageiros Motiva anunciou nesta quinta-feira uma revisão em suas metas de eficiência para os próximos anos, prevendo um índice de custos operacionais (opex) sobre receita líquida de menos de 28% em 2035.

Anteriormente, o indicador Opex/Receita Líquida para 2035 era de 35%. No final do primeiro semestre, a empresa já entregou 38%.

As outras metas no plano da empresa para os próximos anos - de crescimento médio anual (CAGR) do Ebitda ajustado de 8% a 10% e reciclagem de capital potencial de R$5 bilhões a R$10 bilhões - foram mantidas, segundo fato relevante ao mercado.

(Por Alberto Alerigi Jr.)

