Motiva obtém renovação antecipada de contrato da ViaQuatro

25/09/2025 09h11

SÃO PAULO (Reuters) - A Motiva anunciou na noite de quarta-feira que obteve da agência reguladora paulista Artesp renovação antecipada do contrato da ViaQuatro por conta de reequilíbrio do contrato de concessão e inclusão de investimentos para ampliação da linha.

Com a renovação da concessão, a ViaQuatro vai estender a linha 4 do metrô de São Paulo até a cidade vizinha de Taboão da Serra, segundo comunicado da companhia.

Essa inclusão no contrato gera um desequilíbrio no contrato de R$136,765 milhões, que foi reconhecido em favor da ViaQuatro pela Artesp, afirmou a Motiva.

Segundo analistas do Citi, o prolongamento da linha "não é uma completa surpresa, mas as condições finais parecem marginalmente positivas, pois parecem adicionar valor ao portfólio da Motiva".

"Por outro lado, não é grande o bastante para ser uma mudança de cenário, especialmente considerando o 'valuation' mais comprimido da ação", acrescentaram.

(Por Alberto Alerigi Jr.)

