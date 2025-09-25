Topo

Morte de gari: esposa diz que Renê, réu por agredir a ex, não é violento

Ana Paula Lamego Balbino Nogueira é casada com o empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, preso pela morte do gari Laudemir de Souza Fernandes Imagem: Reprodução
do UOL

Tiago Minervino

Colaboração para o UOL, em São Paulo

25/09/2025 09h37

A delegada Ana Paula Lamego Balbino, esposa de Renê da Silva Nogueira Júnior, réu confesso de Laudemir de Souza Fernandes, afirmou que seu marido não tem comportamento violento. O empresário, no entanto, tem antecedentes por violência doméstica e morte no trânsito.

O que aconteceu

Ana Paula disse em depoimento que Renê não demonstrou comportamento agressivo nos três anos de relacionamento. A delegada também disse à polícia que o marido não usava drogas ilícitas, nem ingeria bebida alcoólica.

No mesmo depoimento, a delegada afirmou não saber que Renê pegava suas armas. Ela explicou que guardava as pistolas "em um cantinho" de uma estante, no escritório da casa onde moravam e que, talvez, ele soubesse do local.

Delegada também disse não ter visto Renê manusear armas de fogo na sua frente. O empresário, porém, foi filmado em algumas ocasiões em posse de armamentos, além de exibir o distintivo da Polícia Civil de Minas Gerais que era da esposa.

Polícia afirma que Renê tinha "fascínio" por armas e pelo cargo da esposa. A informação consta no inquérito policial remetido ao Ministério Público de Minas Gerais. Foi com base nesse documento que a Justiça tornou o empresário réu pela morte de Laudemir.

Renê tem histórico de violência

Apesar de Ana Paula dizer que o marido não é agressivo, ele tem antecedentes criminais por comportamento violento. No caso mais recente, Renê responde por lesão corporal grave na Justiça de São Paulo por agredir uma ex-companheira.

Vítima teve um dos braços quebrados por Renê, segundo MP. Durante a audiência de custódia pela morte de Laudemir no mês passado, ao ser questionado pelo juiz se responde a algum processo criminal, o empresário falou:

Eu respondo [por] uma luxação do quinto metatarso da minha ex-esposa, mas eu já tenho uma medida cautelar contra ela dada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo.

Agressão contra a mulher ocorreu em 2021 em São Paulo. De acordo com a denúncia do MP-SP, o casal vivia uma relação conturbada que resultou no episódio de violência física.

MP ofereceu denúncia contra Renê por violência doméstica. Procurada pelo UOL, a assessoria do TJ-SP informou por nota que o caso está sob segredo de Justiça e não forneceu detalhes da ação.

Primeiro registro de agressão contra Renê ocorreu há 22 anos

Renê também já foi alvo de outras denúncias por violência doméstica. A primeira delas ocorreu em 2003, no Rio de Janeiro. A então companheira dele registrou ocorrência por agressão e o caso foi parar no Juizado Especial Criminal.

MP-RJ ofereceu a denúncia ao TJ-RJ. Por e-mail, a promotoria informou que, nesse caso, a vítima conseguiu obter medidas protetivas. Procurada, a assessoria do TJ-RJ informou apenas que o processo foi concluído em julho de 2024. Questionada sobre qual foi a decisão, o Tribunal respondeu apenas que a ação está "arquivada em definitivo sob segredo de Justiça".

Em 2005, ele foi acusado de agredir uma outra companheira de quem estava noivo. A vítima relatou ter sido mordida nas costas pelo empresário. Não há detalhes se o inquérito foi concluído e qual o resultado.

Empresário também respondeu por morte no trânsito em 2011

Renê foi autuado em um inquérito que investiga o crime de homicídio pela morte de uma mulher de 50 anos, em um acidente de trânsito, no Rio. O caso ocorreu no Recreio dos Bandeirantes, área nobre da capital fluminense, em 2011. A informação foi confirmada ao UOL pela Polícia Civil do Rio.

Empresário dirigia o veículo em alta velocidade quando atropelou a vítima, que não teve a identidade revelada. A mulher chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Inquérito foi instaurado como homicídio culposo, quando não há a intenção de matar.

Por meio de nota, a Polícia Civil fluminense informou que na época enviou o caso ao Ministério Público do Rio e solicitou mais prazo para investigar os fatos. A corporação orientou a reportagem a procurar a promotoria para saber detalhes e atualizações do caso. A reportagem questionou o MP-RJ, mas não houve resposta. Caso haja retorno, a matéria será atualizada.

O que diz a defesa

O UOL procurou o advogado de Renê para comentar os episódios de violência doméstica e a morte no trânsito do Rio, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.

