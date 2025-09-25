Morte de estudante trans: ossos em sítio do namorado não são humanos

Os fragmentos de ossos queimados encontrados no sítio de Marcos Yuri Amorim, preso pela morte da namorada, Carmen de Oliveira Alves, não são humanos. A informação consta no laudo da Polícia Civil de São Paulo que investiga o caso.

O que aconteceu

Ossos foram localizados no sítio de Marcos Yuri em 16 de julho. Como estavam queimados, os fragmentos tiveram de ser enviados para perícia.

Laudo ficou pronto e afirma que os ossos "não são humanos". Não foi possível determinar a qual espécie animal eles pertencem.

Carmen está desaparecida desde 12 de junho. Desde então, a polícia já fez diversas buscas na cidade de Ilha Solteira, onde o crime ocorreu, inclusive com a ajuda da Marinha do Brasil. Até o momento, nenhum sinal do corpo da jovem foi identificado.

Apesar de não localizar o corpo, polícia trata caso como feminicídio. Os principais suspeitos pelo crime são Marcos Yuri, namorado da vítima, e o policial militar Roberto Carlos de Oliveira, que era amante de Yuri.

Marcos Yuri confessou o crime e apontou Roberto Carlos como comparsa. Em depoimento no mês passado, ele admitiu que matou Carmen após uma briga na casa dele. O suspeito relatou que recebeu ajuda de Roberto para executar o crime e que o PM foi o responsável por ocultar o corpo da vítima. Por isso, Yuri afirma não saber onde estão os restos mortais da namorada.

No mês passado, a defesa de Roberto Carlos disse que ele é inocente. O militar admitiu saber da morte de Carmen, mas culpou Yuri por todo o crime.

Cinco foram indiciados

Neste mês, a polícia indiciou cinco pessoas por participação direta e indireta no crime. Veja quem são:

Marcos Yuri Amorim, namorado de Carmen. Vai responder por feminicídio, ocultação de cadáver, fraude processual e supressão de documentos;

Vai responder por feminicídio, ocultação de cadáver, fraude processual e supressão de documentos; Roberto Carlos de Oliveira, PM da reserva e amante de Yuri. Também vai responder por feminicídio, ocultação de cadáver, fraude processual, supressão de documentos, omissão de socorro e falso testemunho;

Também vai responder por feminicídio, ocultação de cadáver, fraude processual, supressão de documentos, omissão de socorro e falso testemunho; Wellington Fernando Ramires Adorno, amigo de Yuri. Vai responder por favorecimento pessoal, supressão de documentos e fraude processual;

Vai responder por favorecimento pessoal, supressão de documentos e fraude processual; Paulo Henrique Messa, vizinho de Yuri. Indiciado por ocultação de cadáver, falso testemunho e favorecimento pessoal;

Indiciado por ocultação de cadáver, falso testemunho e favorecimento pessoal; Estéfani Pereira Guimarães, ex-namorada de Yuri. Indiciada por falso testemunho

Caso foi concluído pela polícia e encaminhado ao Ministério Público de São Paulo. A promotoria vai decidir se aceita as provas colhidas e oferece denúncia à Justiça, ou se solicita mais investigações.

Marcos Yuri e Roberto Carlos estão presos desde o dia 10 de julho. Os outros três indiciados vão responder pelas acusações em liberdade. O UOL tenta contato com as defesas deles.

Carmen relatou ameaças em áudio

Carmen de Oliveira Alves está desaparecida desde 12 de junho Imagem: Arquivo pessoal

Meses antes de ser morta, Carmen enviou áudios para uma amiga em que relatou ser ameaçada de morte por Marcos Yuri. As conversas são de março deste ano.

Carmen contou para a amiga que Yuri tinha armas em casa. "Acho que ele pode fazer isso [me matar], tá? Ele tem arma, tem as coisas, falou que vai me matar e me jogar no rio, que ninguém vai me achar".

Na conversa, ela disse não duvidar que Yuri fosse capaz de matá-la. "Ontem eu descobri um negócio em relação ao Yuri, confrontei ele e a gente brigou feio. Aí hoje eu vou lá na casa dele, e quando a gente briga assim é ameaça de morte. Então, se eu sumir, se acontecer alguma coisa comigo foi ele".

Carmen e Yuri viviam um namoro longe do público. Segundo a investigação, ela pressionava Yuri para tornar pública a relação, e teria descoberto supostas práticas ilícitas do companheiro. Esses teriam sido os motivos para o crime.

Família de Carmen pede por Justiça. Os parentes da jovem aguardam pela conclusão do caso, ao mesmo tempo em que seguem apreensivos para encontrar o corpo dela.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.