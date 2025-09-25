Moraes heroico, intentona golpista: o que Gilmar disse no adeus de Barroso

O ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), classificou de "heróico" o papel do colega Alexandre de Moraes ao conduzir os processos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros envolvidos na tentativa de golpe de Estado e ressaltou que o tribunal conseguiu resistir ao "maior assalto de sua história recente".

O que aconteceu

O ministro fez discurso para marcar a última sessão presidida por Luís Roberto Barroso no tribunal. Mais antigo em atuação na corte, Gilmar falou nesta tarde após Barroso fazer seu discurso de despedida e não poupou elogios ao colega. Ele se emocionou e relembrou os desafios enfrentados pelo tribunal em meio aos ataques de bolsonaristas e com o primeiro julgamento de um ex-presidente por tentativa de golpe de Estado.

Gilmar classificou os anos da gestão Barroso como um dos "mais complexos" da história do tribunal. Barroso assumiu a presidência em setembro de 2023, em meio às investigações contra os envolvidos nos ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023. Para Gilmar, Barroso soube enfrentar os desafios mantendo "firmeza inabalável" e o respeito do "diálogo institucional".

O decano ressaltou a importância histórica do julgamento da tentativa de golpe. Também exaltou a atuação de Alexandre de Moraes. "E aqui os meus encômios ao papel singular, diria eu, sem exagero, acho, quase ou verdadeiramente heróico, desempenhado pelo ministro Alexandre de Moraes", afirmou Gilmar, recebendo um agradecimento do colega em seguida.

Ministro Edson Fachin é o próximo a assumir a presidência do STF. Ele toma posse na próxima segunda-feira (29) e comandará a corte por um período de dois anos.

O Supremo, é sempre bom frisar, conduziu o processo que levou à condenação dos réus do núcleo crucial da intentona golpista com tranquilidade e de maneira absolutamente, é bom que se frise, regular com respeito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. O mesmo ocorreu e vem ocorrendo em relação a todos os demais réus. E aqui os meus incômios ao papel singular, diria eu, sem exagero, acho, quase ou verdadeiramente heroico, desempenhado pelo ministro Alexandre de Moraes.

Receba, pois, ministro Barroso. o meu reconhecimento, o reconhecimento dos seus pares, da comunidade jurídica e da sociedade brasileira, pelo seu trabalho devotado, pelo seu legado enorme que deixa para o país e pela forma corajosa, altiva e inabalável com que conduziu o tribunal durante o maior assalto que ele sofreu na sua história recente.

A presidência de Vossa Excelência entra para a história como a primeira vez em que um chefe de Estado, ao lado de militares de alta patente, é condenado por golpe ou tentativa de golpe de Estado no Brasil. E esse é um fato que merece registro. Trata-se de um evento raríssimo, também em termos mundiais.

Trechos do discurso de Gilmar Mendes em última sessão de Luís Roberto Barroso na presidência do STF

Amizade

Gilmar ainda chegou a exaltar boa relação mantida com Barroso durante a gestão dele. Decano do tribunal afirmou, emocionado, que gabinetes chegaram a estabelecer laços de amizade nos últimos anos.

Cabe aqui também, ministro Barroso, um agradecimento sincero pelo tratamento sempre atencioso e prestigioso dado por Vossa Excelência e por sua equipe ao meu gabinete e aos gabinetes dos outros ministros. Sempre que solicitado, o apoio foi imediato, cuidadoso e eficiente. Nesse constante trabalho em conjunto, nossos gabinetes criaram laços de amizade. Em nome da minha equipe, agradeço a sua, ministro Barroso.

Gilmar Mendes, ministro do STF em discurso hoje

Fala expõe melhora na relação entre os dois. Em 2018, Barroso e Gilmar protagonizaram um dos mais duros embates públicos em uma sessão do tribunal, quando Barroso chegou a classificar o colega como "mistura do mal com pitadas de psicopatia". Relação entre os dois vinha melhorando nos últimos anos.