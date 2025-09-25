Topo

Notícias

Moraes desbloqueia redes sociais da deputada federal Carla Zambelli

A deputada federal Carla Zambelli em seu apartamento em Brasília, antes de ser presa na Itália - Pedro Ladeira/Folhapress
A deputada federal Carla Zambelli em seu apartamento em Brasília, antes de ser presa na Itália Imagem: Pedro Ladeira/Folhapress
Mateus Coutinho
do UOL

Do UOL, em Brasília

25/09/2025 14h26Atualizada em 25/09/2025 14h30

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou nesta tarde o desbloqueio das redes sociais da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), que está presa.

O que aconteceu

Moraes também colocou multa. Ele impôs o pagamento de R$ 20 mil caso ela volte a fazer postagens com "desinformação, discurso de ódio" ou que atentem contra as instituições.

O ministro tomou a decisão por entender que o bloqueio não se justificava mais no atual momento do processo. A deputada já foi condenada pelo STF a dez anos de prisão por atuar na invasão de sistemas do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) e está presa na Itália, para onde fugiu antes de o STF concluir seu julgamento. Ela aguarda a conclusão de seu processo de extradição, que já foi solicitado pelo Brasil, e também enfrenta um processo de cassação na Câmara.

Moraes havia bloqueado os perfis dela por publicações que representavam crimes. Ao decidir liberar as contas de todas as redes sociais da deputada, Moraes mandou excluir as postagens que motivaram o bloqueio e disse que ela poderia ser multada em R$ 20 mil se voltasse a fazer postagens indevidas.

A medida foi adotada após a PF apresentar relatório sobre publicações de Zambelli nas redes. Os investigadores entenderam que as postagens dela não passaram do campo da retórica e não configuraram o crime de obstrução de Justiça. O caso foi enviado para a análise do procurador-geral da República, Paulo Gonet, que ainda não se manifestou sobre o tema.

Nas hipóteses de reiteração de publicação, promoção, replicação e/ou compartilhamento com conteúdo análogo àquele que ensejou a decisão judicial, por caracterizar grave e ilícita desinformação e discursos de ódio, atentando contra as instituições, Poderes de Estado e, principalmente, contra o Estado democrático de Direito, que, em tese, caracterizem as infrações penais tipificadas nos arts. 286, parágrafo único, e 359-L, ambos do Código Penal, fixo multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por perfis/canais/contas do investigado.
Alexandre de Moraes, ministro do STF, em decisão que desbloqueou contas de Carla Zambelli nas redes sociais

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Operação Spare: esquema movimentou R$ 4,5 bilhões, mas com só 0,1% de arrecadação, diz Haddad

Rebelião em prisão do Equador deixa pelo menos 17 mortos

Moraes desbloqueia redes sociais da deputada federal Carla Zambelli

Justiça de SP dá prazo de 90 dias para Teatro Contêiner deixar terreno

Bioeconomia na Amazônia: o desafio do comércio justo da floresta

Alemanha entra em corrida armamentista frente à ameaça russa

Com anistia em xeque no Congresso, Valdemar visita Bolsonaro

'Salário faroeste': RJ propõe 150% de bônus a policial que matar suspeito

Paulinho da Força diz que 'não é fácil tocar' redução de penas sem garantia de apoio no Senado

Haiti é 'um país em guerra', alerta seu presidente na ONU

Haddad: Operação Spare, com participação da Receita, afeta cerca de 200 postos de gasolina