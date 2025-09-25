Topo

Notícias

Moraes cobra Daniel Silveira sobre ausência da unidade prisional após sessões de fisioterapia

São Paulo

25/09/2025 13h06

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou nesta quarta-feira, 24, que a defesa do ex-deputado federal Daniel Silveira esclareça por que ele não retornou ao presídio depois de participar de sessões de fisioterapia.

"Intime-se a defesa do sentenciado para que, em cinco dias, informe e justifique os deslocamentos realizados, inclusive a ausência de retorno à unidade prisional entre cada período de sessão de atividade fisioterápica", escreveu o ministro em despacho.

Silveira cumpre pena na Colônia Agrícola Marco Aurélio Vergas Tavares de Mattos, em Magé (RJ), e recebeu em agosto autorização para realizar fisioterapia após realizar cirurgia no joelho. Como está no regime semiaberto, o ex-deputado deve passar as noites na unidade prisional.

Nesta terça-feira, 23, a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestou favoravelmente à progressão dele para o regime aberto, afirmando que Silveira já cumpriu o tempo necessário de pena para a progressão e tem apresentado bom comportamento na prisão. O pedido de progressão de regime será analisado pelo STF.

Na semana passada, Moraes autorizou a redução de 113 dias da pena do ex-parlamentar por atividades de trabalho, estudo e leitura realizadas no cárcere, conforme os critérios de remição de pena por meio de práticas sociais educativas.

Silveira foi condenado a oito anos e nove meses de prisão por ameaçar o Estado Democrático de Direito e incentivar a violência contra integrantes do STF. Em um vídeo publicado nas redes sociais, em fevereiro de 2021, ele atacou ministros da Corte, falou em dar uma "surra" nos magistrados e defendeu o golpe militar de 1964.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

UE aprova medicamento de nova geração para tratamento do Alzheimer

Patrocinador e marca esportiva da Israel-Premier Tech querem mudança de nome

EUA vendem 539,8 mil t de trigo da safra 2025/26, mostra USDA

EUA vendem 1,92 milhão de t de milho da safra 2025/26, revela USDA

Casa Branca ameaça demissões em massa em meio ao risco de paralisação

Moraes cobra Daniel Silveira sobre ausência da unidade prisional após sessões de fisioterapia

Foto de Biden virou autopen: por que Trump usa caneta para atacar o rival

Preço exorbitante da hospedagem 'ameaça a COP 30 no Brasil', alerta jornal francês

Relatório de ONG denuncia restrições ao direito de manifestação e às liberdades civis na França

Você merece a verdade: jornalismo de alta qualidade é caro, mas vital

Governistas barram convocação de ex-assessor de senador à CPMI do INSS