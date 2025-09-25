Moraes barra inclusão de bispo em grupo de oração na casa de Bolsonaro

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes não permitiu a inclusão do bispo Robson Rodovalho, da igreja Sara Nossa Terra, no grupo de oração autorizado para frequentar a casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) semanalmente.

O que aconteceu

Além de Michelle Bolsonaro (PL), 16 pessoas integram o grupo. A defesa de Bolsonaro avisou no dia 19 ao STF que os integrantes se reuniriam no dia 24 na residência do ex-presidente, incluindo o nome do bispo na lista. Moraes publicou decisão barrando o bispo no dia 23.

Rodovalho não participou das reuniões anteriores. Por isso, o ministro negou a inclusão dele na lista e autorizou a visita "somente com as pessoas solicitadas, desde os primeiros requerimentos, como integrantes do referido grupo".

Moraes citou desvio de finalidade. Ele afirmou que Bolsonaro e Michelle não poderiam acrescentar integrantes somente para a realização de visitas que não foram previamente requeridas.

Robson Rodovalho é fundador da igreja Sara Nossa Terra. Ele foi deputado federal entre 2006 e 2010, representando o Distrito Federal —foi cassado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) por infidelidade partidária, em 2010, quando trocou o antigo DEM pelo PP sem justificativa.

Todos os presos, sejam provisórios ou definitivos, têm direito à assistência religiosa, razão pela qual inexiste óbice ao deferimento do pedido. O grupo de orações, entretanto, não pode ser utilizado com desvio de finalidade, acrescentando diversas e distintas pessoas como integrantes somente para a realização de visitas não especificamente requeridas . Ministro de Alexandre de Moraes

Michelle reclamou de 'perseguição religiosa'

Ex-primeira-dama reclamou de suposta "perseguição religiosa" em discurso no 7 de Setembro. "Eu não posso fazer um culto religioso porque ele [Moraes] não permitiu e eu pedi. Libera a petição. Libera os meus irmãos para estarem comigo nesse momento", disse a ex-primeira-dama no ato na avenida Paulista, em São Paulo.

Moraes autorizou a realização do culto em 15 de setembro. Como o ex-presidente está em prisão domiciliar, em Brasília, todas as visitas precisam ser autorizadas pelo STF, exceto as de familiares e advogados.

Grupo de oração tem deputado e sócia do grupo Legendários. Dirce Dias de Andrade Carvalho é sócia do Legendários de Brasília, um movimento cristão voltado para homens que visa "resgatar casamentos e mudar vidas". Na lista de integrantes também está um assessor da senadora Damares Alves (Republicanos-DF).