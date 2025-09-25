Moradores de Paraisópolis recebem endereço digital

Segundo o fundador do G10 Favelas, Gilson Rodrigues, já foram criados mais de 360 mil endereços digitais no Brasil por meio do Plus Codes. A ideia é expandir e levar o endereço digital a mais de 100 favelas do país. "A iniciativa é uma conquista coletiva que fortalece o ecossistema da favela: colocar Paraisópolis no mapa é mais do que uma questão de localização, é uma questão de cidadania. O Plus Code é um símbolo de que a favela existe, resiste e tem endereço", afirmou.

Para o fundador da Favela Brasil Xpress, Giva Pereira, a iniciativa representa um marco importante que, além da tecnologia, traz dignidade e reconhecimento para quem sempre viveu à margem do sistema. "Paraisópolis foi a primeira favela da América Latina a testar e validar com sucesso o uso dos Plus Codes, tornando-se referência para outras comunidades. Com os Plus Codes, conseguimos entregar com precisão, conectar negócios locais e abrir novas possibilidades para a favela crescer com autonomia e inclusão".