Mobilização pode reduzir jornada de trabalho, mas é preciso pressionar o Congresso, diz Marinho

Brasília

25/09/2025 09h13

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, repetiu, nesta quinta-feira, 25, que é o momento de se mudar a escala de trabalho 6x1, mas ponderou que essa decisão depende do Congresso Nacional. Ele concede entrevista ao programa "Bom Dia, Ministro", da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

"Eu defendo que reduza para 40 horas semanais, saindo das 44 horas semanais. E defendo que se encontre um jeito de acabar com a escala 6x1", enfatizou.

Marinho declarou que a população precisa se mobilizar e pressionar os Congressistas para que isso aconteça. Para ele, sem pressão e com a atual composição do Legislativo, é improvável haver avanços nesse tema.

"Se tiver uma mobilização dirigida, com massa, com vigor, de rua, é possível que o Congresso Nacional venha atender esse clamor da classe trabalhadora", declarou. "Se amenizar a mobilização, na minha avaliação, esse perfil de Congresso não atenderá essa reivindicação", completou.

Segundo ele, a solução seria através de acordos coletivos para garantir que se mantenha a atividade econômica. Para isso, precisaria da autorização inicial do Congresso, proibindo a escala 6x1.

