Carla Araújo: Bolsonaro tem missão quase impossível de conter Eduardo

A pressão para que Jair Bolsonaro (PL) controle as ações e declarações do filho Eduardo nos Estados Unidos é enorme, avaliou a colunista Carla Araújo no UOL News - 2ª edição, do Canal UOL.

Eduardo Bolsonaro enfrenta denúncia da Procuradoria-Geral da República por coação, após articular sanções contra ministros do Supremo nos EUA. O movimento cria desconforto político no PL e na direita, com risco de disputa interna para 2026.

A atuação do Eduardo tem duas reações principais nesse momento político. Há essa questão do Bolsonaro, que está em prisão domiciliar. Ele não foi indiciado nesse inquérito de coação com o Eduardo. Mas, na Justiça, as falas e atitudes do Eduardo estão pesando em relação ao Bolsonaro.

Há também a parte política. E aí que vem a definição de 2026. À Folha de S.Paulo, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse que o Eduardo vai 'matar' Bolsonaro caso se lance como candidato. Valdemar e outros caciques políticos não aprovam esse plano de Eduardo substituir o pai como candidato da direita. Eles não veem como uma possibilidade concreta de dar certo e de ter êxito. Carla Araújo, colunista do UOL

Segundo Carla, partidos pressionam para que a direita defina logo seu candidato e deixem Eduardo fora da disputa, o que causa irritação e ataques do deputado a lideranças como Valdemar e Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo.

Há uma pressão desses partidos para que se decida logo o candidato da direita e para que excluam, obviamente, Eduardo Bolsonaro disso. Isso causa irritação nele, que os ataca; Valdemar o respondeu. Eduardo já atacou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é colocado hoje como um potencial sucessor de Bolsonaro. Essa figura do Eduardo acaba impactando todo esse desenho de 2026. Carla Araújo, colunista do UOL

Carla lembra que Bolsonaro sempre demonstrou proteção aos filhos, mesmo sob críticas, e que isso complica ainda mais qualquer tentativa de frear Eduardo.

Havia algo muito curioso quando cobríamos o governo Bolsonaro. Vários aliados diziam assim que conseguiam falar a verdade para ele, mas só havia um problema: quando se falava de qualquer coisa relacionada à família, Bolsonaro perdia qualquer razoabilidade. Ele é muito protetor com a família e com os filhos. Carla Araújo, colunista do UOL

As conversas entre pai e filho reveladas pela Polícia Federal mostram tensões, mas fontes próximas afirmam que Bolsonaro tem dificuldades de impor limites a Eduardo.

Vamos para os dias de hoje. Vimos pelas mensagens que a PF captou do telefone do ex-presidente algumas conversas ásperas entre pai e filho. Tons que não são comuns; não é trivial pais e filhos falarem dessa forma bruta e agressiva. Falando com uma fonte próxima ao Bolsonaro, ele disse que o pai até dá umas broncas, mas chega a uma determinada linha em que ele pode falar mal, mas o outro não pode. É aquela coisa bem família mesmo. Carla Araújo, colunista do UOL

Para Carla, o cenário é ainda mais difícil porque Bolsonaro está abatido, em prisão domiciliar e com pouca força política para atuar no entorno familiar.

Tarcísio tem dito para pessoas próximas que, para ele, era melhor concorrer à reeleição [ao governo de São Paulo]. Há toda essa incógnita nesse entorno da decisão do Bolsonaro. O que dizem? Que quem decidirá é o Bolsonaro. Só que ele está em prisão domiciliar, recebendo visitas autorizadas pela Justiça e com um estado de saúde que o prejudica nessas conversas todas.

Uma fonte que esteve com ele recentemente me disse que Bolsonaro está muito abatido ainda e que ele fica realmente ressentido com tudo o que está acontecendo. É uma situação muito complexa e difícil. Para resumir, como o ex-presidente conseguirá fazer o filho dele ficar quieto nos EUA é uma missão bem difícil, para não dizer quase impossível. Carla Araújo, colunista do UOL

