Minério de ferro de Dalian sobe com demanda por reabastecimento antes do feriado

25/09/2025 09h14

Por Lucas Liew

CINGAPURA (Reuters) - Os preços dos contratos futuros de minério de ferro na bolsa de Dalian subiram nesta quinta-feira, apoiados pela atividade de reabastecimento do insumo antes de um feriado na China.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China avançava 0,25%, a 805,5 iuanes (US$113,04) a tonelada.

O minério de ferro de referência de setembro, na Bolsa de Cingapura caía 0,09%, a US$105,6 a tonelada.

O mercado está observando atentamente as consequências de uma disputa contratual entre a China e a mineradora BHP, depois que a trading estatal China Mineral Resources Group aconselhou as usinas siderúrgicas a suspenderem as compras de finos de mistura Jinblebar da BHP -- um produto importante de minério de ferro comumente usado nas operações de sinterização chinesas, disseram analistas do ANZ.

O tufão Ragasa pode ter afetado a demanda em alguns canteiros de obras no sul da China, embora a expectativa seja de recuperação após o feriado do Dia Nacional da China, com a melhora das condições climáticas, disse a corretora Galaxy Futures.

Os níveis elevados de produção de metais quentes, um indicador da demanda de minério de ferro, proporcionam uma janela para reabastecimento antes do feriado, oferecendo suporte aos preços do minério, disse a corretora chinesa Hexun Futures.

Ainda assim, o aumento da demanda para uso final durante o período de alta sazonal de setembro e outubro ainda não foi observada, com os lucros das usinas siderúrgicas sob pressão, disse a Hexun.

A produção global de aço bruto em agosto aumentou 0,3% em relação ao ano anterior, para 145,3 milhões de toneladas, de acordo com dados da World Steel Association, enquanto a produção de aço bruto da China caiu 0,7%.

(Reportagem de Lucas Liew)



