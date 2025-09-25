Topo

Mijaín López pede "abertura" ao mundo para que esporte cubano volte à elite (entrevista à AFP)

25/09/2025 19h00

Único atleta da história a conquistar cinco medalhas de ouro olímpicas no mesmo evento individual, o ex-lutador de estilo greco-romana Mijaín López pediu "abertura" ao resto do mundo e profissionalização em sua Cuba natal para tornar o esporte competitivo novamente, em entrevista à AFP nesta quinta-feira (25).

"O esporte internacional é um negócio. Existem patrocinadores no esporte, coisas que são normais no mundo todo, e esse desenvolvimento não chegou a Cuba", disse López, de 43 anos, em São Paulo, referindo-se ao declínio de seu país nos Jogos Olímpicos.

"Tem que haver uma mudança", pediu ele. 

