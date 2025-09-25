Topo

Notícias

Microsoft corta serviço usado por Israel para a vigilância de Gaza

25/09/2025 18h44

A Microsoft informou, nesta quinta-feira (25), que encerrou o acesso a serviços na nuvem para uma unidade de defesa israelense que aparentemente os utilizava como parte de uma operação de vigilância em massa em Gaza.

A Microsoft dedicou mais de dois meses investigando um relato do jornal The Guardian sobre o uso que o Exército israelense fazia do serviço de nuvem Azure "para armazenar arquivos de dados de chamadas telefônicas obtidos através de uma vigilância ampla ou maciça de civis em Gaza e na Cisjordânia".

"Encontramos evidências que dão crédito a elementos da reportagem do The Guardian", disse o presidente da Microsoft, Brad Smith, em uma mensagem aos seus funcionários publicada online.

"Não fornecemos tecnologia para facilitar a vigilância em massa de civis", acrescentou.

A Microsoft revisou a decisão com o ministro israelense da Defesa, assim como as etapas que a empresa de tecnologia toma para garantir seu cumprimento, de acordo com Smith.

"Isso não afeta o importante trabalho que a Microsoft continua fazendo para proteger a cibersegurança de Israel e outros países no Oriente Médio", afirmou Smith.

gc/bjt/cjc/val/ic/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Aston Villa vence Bologna (1-0) na Liga Europa e alivia crise

Banheiro público de quase US$ 1 milhão é alvo de críticas em Los Angeles

Áustria comemora "ganho de cérebros" ao atrair 25 acadêmicos dos EUA após cortes

UNRWA deve fazer parte da reconstrução de Gaza, diz seu diretor à AFP

EUA autoriza venda de US$ 1,23 bi em mísseis à Alemanha

Barça vence de virada na visita ao Oviedo (3-1) e segue ritmo do líder Real Madrid

Mijaín López pede "abertura" ao mundo para que esporte cubano volte à elite (entrevista à AFP)

Wall Street fecha em queda; perspectivas de cortes dos juros se moderam

Capacitação de generalistas pode agilizar jornada do paciente, diz SBR

Trump diz que "não permitirá" que Israel anexe a Cisjordânia

Por que a Europa tem dificuldades para se defender de drones?