Médicos rejeitam advertências de Trump e asseguram às grávidas que paracetamol pode ser tomado, se necessário

CHICAGO (Reuters) - Médicos já estão lidando com mulheres preocupadas que perguntam se tomar paracetamol durante a gravidez pode causar autismo em seus filhos, apenas alguns dias depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, pediu às mulheres que "lutem como o inferno" para não tomá-lo.

Trump, em uma entrevista coletiva na Casa Branca na segunda-feira, ladeado pelo secretário de Saúde Robert F. Kennedy Jr. e por altos funcionários do setor de saúde, alertou as mulheres sobre a ligação com o autismo, apesar das poucas evidências científicas, e disse que seu governo acrescentaria avisos aos rótulos dos medicamentos para destacar o risco.

No dia seguinte à coletiva, Rana Alissa, pediatra em Jacksonville e presidente do Capítulo da Flórida da Academia Americana de Pediatria, estava cobrindo um turno no berçário de recém-nascidos junto com ginecologista-obstetra.

"Mulheres grávidas estavam perguntando ativamente sobre o Tylenol", disse ela. "'O que devo fazer? Você acha que é seguro? Acabei de tomar Tylenol no mês passado. Você acha que já fiz mal ao meu bebê?' Esses são exemplos das perguntas que estamos ouvindo."

A médica Rachel Blake, ginecologista-obstetra de Nova York e Nova Jersey, disse que havia assegurado a várias pacientes grávidas na terça-feira que ainda é seguro tomar paracetamol, apesar das repetidas advertências de Trump.

"Não houve nenhuma nova pesquisa que sugerisse que deveria haver uma mudança nessa diretriz", declarou ela.

A ligação entre o uso de paracetamol durante a gravidez e o autismo coloca a culpa nas mulheres grávidas, que já sentem muita culpa e medo se tiverem que tomar qualquer coisa durante a gravidez, disse a médica Sindhu Srinivas, presidente da Society for Maternal-Fetal Medicine.

"Pacientes estão definitivamente perguntando sobre isso", declarou ela, referindo-se às advertências de Trump. "Se elas já tomaram ou tomaram em algum momento da gravidez, há muita preocupação", disse.

Seu grupo está entre as dezenas de grupos médicos, de pesquisa e de defesa do autismo -- incluindo o American College of Obstetricians and Gynecologists e o fabricante do Tylenol, Kenvue -- que criticaram os comentários do presidente.

Na segunda-feira, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA atualizou seu site e a Agência de Alimentos e Medicamentos (FDA, na sigla inglês) dos EUA enviou cartas aos fornecedores alertando sobre o risco, com a ressalva de que nenhuma relação causal entre o acetaminofeno e o autismo havia sido estabelecida.

Desde segunda-feira, autoridades de saúde da União Europeia, as agências de saúde britânicas e a Organização Mundial da Saúde se apressaram em corrigir o registro. Todos disseram que não há evidências conclusivas que liguem o uso do analgésico durante a gravidez ao autismo.

(Reportagem de Julie Steenhuysen em Chicago, Julia Harte em Nova York e Deena Beasley em Los Angeles)