Marina Dias conquista bicampeonato no Mundial de escalada paralímpica

25/09/2025 20h02

"Esse bicampeonato era o meu objetivo desde o ano passado. Desde o título de 2023, não venci mais competições internacionais, mas me dediquei muito para chegar até aqui. Esse resultado é consequência do trabalho feito junto com minha equipe técnica, a quem agradeço muito", declarou Marina.

Com o ouro da atleta paulista, o Brasil encerrou a competição com duas medalhas. A outra conquista foi a prata do paranaense Eduardo Schaus na classe AU2.

