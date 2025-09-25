Klein: Lula volta dos EUA com bagagem cheia de vitórias externas e internas

A viagem de Lula aos Estados Unidos trouxe ganhos diplomáticos e reforçou o papel do Brasil em temas globais, avalia Amanda Klein no Mercado Aberto, do Canal UOL. Ela destaca encontros com líderes mundiais e avanços em negociações ambientais e econômicas.

No plano internacional, Lula se reuniu com Emmanuel Macron e Vladimir Zelensky e se mostrou aberto ao diálogo com Donald Trump. O presidente também lançou o Fundo de Florestas Tropicais, com aporte de US$ 1 bilhão, e promoveu a COP30 na Amazônia.

Lula volta da viagem a Nova York com a bagagem cheia de vitórias, a mais notável delas, a química que rolou com Donald Trump. Em coletiva de imprensa, Lula se mostrou aberto ao diálogo, à discussão sobre terras raras que podem interessar aos americanos e até mesmo ao encontro presencial com Trump. Ainda não há data para a reunião e Lula não quis aumentar as expectativas dos jornalistas.

Amanda Klein

Amanda relata que Lula teve destaque na imprensa internacional ao defender soberania, democracia e combate às mudanças climáticas. O presidente discutiu ainda a resolução de conflitos em diferentes regiões e desfilou ao lado de Macron na ONU.

Lula foi cortejado pela imprensa internacional, que deu destaque ao discurso firme e antagônico à visão conservadora do atual governo americano. O presidente foi firme na defesa da soberania, na democracia, na luta contra as mudanças climáticas, o fim dos conflitos Rússia-Ucrânia, Israel e Gaza.

Amanda Klein

No Brasil, o governo comemora a rejeição da PEC da blindagem no Senado após mobilização popular. Amanda aponta que a esquerda coleciona vitórias recentes, incluindo o avanço da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, tema que provoca disputa entre Câmara e Senado.

Em casa, aqui em casa, no Brasil, o clima também melhorou. A esquerda coleciona vitórias desde domingo, com um sucesso arrebatador nas ruas do movimento contra a PEC da Blindagem e contra a anistia. O Senado terminou de enterrar o salvoconduto a criminosos que a Câmara aprovou descaradamente na semana passada. O funeral já havia acontecido nas manifestações em todo o país.

Amanda Klein

Sem dúvida nenhuma, a gente sentiu que o mercado viu com bons olhos esse relacionamento se estreitando e, na verdade, eu acho que é, mais uma vez, o Trump já fazendo isso de forma totalmente intencional. Você vê desde o início, na negociação do tarifaço, Ele vem, ele peita, ele é muito agressivo e depois ele vem recuando. Então eu já imagino que toda essa situação causada por ele já talvez fosse até um pouco premeditada, pra diminuir a tensão das negociações e agora cabe ao Brasil aproveitar essa janela de oportunidade pra sentar na mesa e negociar. O tarifaço, se ele realmente continuar, é algo que vai impactar o nosso PIB, o nosso crescimento, vão ter vários setores que vão ser estrategicamente prejudicados.

Pedro Ros

O Mercado Aberto vai ao ar de segunda a sexta-feira no UOL às 8h, com apresentação de Amanda Klein, antecipando os principais movimentos do mercado financeiro.

