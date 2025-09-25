'Ao admitir química, Lula abre espaço para papo com Trump', diz Sakamoto

Ao reconhecer publicamente uma "química" com Donald Trump, Lula sinaliza abertura para diálogo direto entre Brasil e Estados Unidos, avalia Leonardo Sakamoto, colunista do UOL, no UOL News, do Canal UOL.

O movimento ocorre após meses de tensão diplomática, sanções e críticas mútuas, mas representa uma estratégia pragmática para destravar negociações e buscar avanços em temas comerciais e políticos sensíveis.

O Lula, ao confirmar que pintou realmente uma química, ele também abre espaço para que essa conversa aconteça. Ele está mostrando que ele está indo desarmado, ele está mostrando que realmente concorda com o presidente americano que pintou uma química. Inclusive, se o Trump fizer uma armadilha para ele, o que também é possível, que nem fez com Zelensky, vai expor, inclusive, uma mudança de humor. O Trump fala uma coisa, depois o Lula confirma, aí o Trump muda de humor. Mas tudo pode acontecer. O que é importante agora é que o governo brasileiro está mantendo aberto esse canal, não está se mostrando desesperado para conversar.

Leonardo Sakamoto

Sakamoto destaca que o gesto de Lula é visto como sinal positivo pelo mercado, mas alerta para riscos e incertezas na relação, lembrando episódios recentes de tensões e o histórico de volatilidade de Trump.

O ponto é o seguinte, a gente não tem como saber, porque Lula e Trump são pessoas hábeis, não tem tempo a perder. É claro que o Trump viu uma oportunidade, fez o movimento. O que aconteceu é que o Trump mudou um pouco o rumo das coisas, dizendo, agora ele vai conversar, ele é simpático, vai ser legal, deu uma química, isso quebrou um pouco o impacto, porque o discurso do Lula, boa parte dele era uma crítica às ações dos Estados Unidos contra a democracia, contra a democracia brasileira e contra a democracia mundial.

Leonardo Sakamoto

Veja a íntegra do programa: