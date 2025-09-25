Lucro da Fonterra diminui 4,34% no ano fiscal 2025, para US$ 627,3 mi

Topo

São Paulo, 25 - A companhia de lácteos Fonterra, da Nova Zelândia, obteve lucro de 1,079 bilhão de dólares neozelandeses (US$ 627,3 milhões), depois de impostos, no ano fiscal 2025, encerrado em 31 de julho. O resultado representa queda de 4,34% ante o ano fiscal anterior, quando o lucro foi de 1,128 bilhão de dólares neozelandeses (US$ 1 = 1,72 dólar neozelandês). Segundo a companhia, o desempenho refletiu maiores despesas com impostos no ano fiscal 2025. A receita cresceu 15% na mesma comparação, para 26 bilhões de dólares neozelandeses.O preço final ao produtor na temporada 2024/25, encerrada em 31 de maio, ficou em 10,16 dólares neozelandeses por quilo de sólidos de leite, o que corresponde ao pagamento de 15,3 bilhões de dólares neozelandeses aos produtores do país. O valor total representa aumento de 3,8 bilhões de dólares neozelandeses ante a temporada anterior. O dividendo pago pela Fonterra no ano fiscal será de 57 centavos de dólar neozelandês por ação.O CEO da Fonterra, Miles Hurrell, disse em comunicado que o ano fiscal 2025 foi um dos mais fortes da cooperativa em termos de retorno ao acionista.O executivo destacou também a venda dos negócios globais de consumo e negócios associados da Fonterra para a francesa Lactalis, por 4,22 bilhões de dólares neozelandeses. A transação, que ainda está sujeita a algumas aprovações, vai permitir que a Fonterra se concentre nos negócios de ingredientes e foodservice, disse Hurrell.Para a temporada 2025/26, que começou em 1º de junho, a Fonterra manteve sua estimativa de preço ao produtor em 10,00 dólares neozelandeses por quilo de sólidos de leite, de uma faixa entre 9,00 e 11,00 dólares neozelandeses.

