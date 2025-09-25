Lorie Logan, do Fed, defende revisão do kit de ferramentas para controle de taxas

Por Michael S. Derby

(Reuters) - A presidente do Federal Reserve de Dallas, Lorie Logan, disse nesta quinta-feira que chegou a hora de o banco central dos EUA modernizar a forma como administra as condições do mercado para atingir seus objetivos de política monetária.

Logan defendeu que a prática de longa data do Fed, de mirar a taxa dos fed funds, precisa mudar, com a instituição gerenciando a liquidez para controlar o nível de negociação da taxa de garantia geral tripartite, ou TGCR, na sigla em inglês, dado o dinamismo desse mercado.

“Chegou a hora do [Comitê Federal de Mercado Aberto] se preparar para atingir uma taxa de juros de curto prazo diferente”, disse Logan no texto de um discurso preparado para ser entregue antes de um evento no Fed de Richmond.

Ela alertou que tal mudança é técnica e não tem implicações para a política monetária em geral. A presidente do Fed de Dallas gerenciou a implementação da política monetária no Fed de Nova York antes de assumir o comando do banco regional do Fed.

A autoridade afirmou que mirar na TGCR é a "melhor" opção, pois esse mercado é muito ativo e "as ferramentas existentes do Fed já proporcionam controle efetivo" da taxa.

Quanto ao status quo, "embora mirar nos fed funds atualmente proporcione controle efetivo das condições monetárias mais amplas, as conexões são frágeis e podem se romper repentinamente. O Fomc deveria descartar esse risco", disse Logan.

O apelo por uma reforma na forma como o Fed administra sua meta de juros ocorre em um momento em que o banco central está prestes a enfrentar um período desafiador para manter sua taxa de juros alinhada. No final deste mês, as condições de liquidez provavelmente se tornarão temporariamente mais restritivas, de modo que o dinheiro fluirá para as linhas de liquidez do Fed, que estão em vigor para ajudar a manter as taxas do mercado monetário alinhadas aos níveis estabelecidos pelo Fomc.

Além disso, a redução contínua do balanço do Fed pode trazer turbulência inesperada aos mercados monetários.

LIMPEZA

Na situação atual, o Fed busca cumprir seus mandatos de emprego e inflação alterando o intervalo-alvo da taxa dos Fed funds, que agora está entre 4% e 4,25% após o corte de um quarto de ponto percentual na semana passada. Essa taxa é guiada por duas outras taxas administradas: uma que paga aos bancos pelas reservas e outra que paga aos fundos do mercado monetário pelo dinheiro. Essas duas taxas estabelecem os limites máximo e mínimo da faixa dos Fed funds.

O desafio para o Fed é que o mercado de Fed funds, onde os bancos emprestam e tomam emprestado reservas, secou em meio à inundação dos mercados pelo banco central com reservas, enquanto ele navegava pela crise financeira e pela pandemia da Covid-19.

Alguns analistas argumentaram que as taxas administradas pelo Fed que orientam a taxa dos Fed funds deveriam se tornar as metas formais, mas Logan rebateu isso, dizendo que essas duas taxas "sempre serão exatamente o que o Fed quer que sejam, independentemente das condições de mercado".

Logan também afirmou que há problemas com o Fed tentando administrar uma taxa com base em uma constelação de outras taxas do mercado monetário.

Segundo ela, a meta do TGCR ainda permitiria algum movimento nessa taxa e que o banco central não precisaria fornecer "controle preciso do ponto base".

“Seria perfeitamente aceitável, na minha opinião, que o TGCR oscilasse para cima e para baixo dia após dia, como tem acontecido há muitos anos”, disse Logan. “Afinal, a faixa-alvo tem uma amplitude de 25 pontos-base”, disse ela, acrescentando que “uma tolerância a uma volatilidade modesta nos permitiria manter o controle da taxa com nossas ferramentas atuais, simples e eficientes, sem operações grandes, frequentes ou complexas”.

Logan também disse que as evoluções nas condições do mercado monetário provavelmente forçarão uma mudança em algum momento, e seria melhor estar à frente da curva do que ser forçado a agir.

“Se a taxa-alvo tiver que mudar, o melhor momento para uma mudança seria quando os mercados estivessem funcionando sem problemas e os participantes do mercado pudessem ser avisados com bastante antecedência”, disse.

(Reportagem de Michael S. Derby)