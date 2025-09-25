Para reparos do dia a dia: kit de ferramentas com 129 peças está por R$ 78

O Guia de Compras UOL encontrou uma maleta de ferramentas com 129 peças com desconto de 22%, custando R$ 77,81 na Amazon.

Segundo a fabricante, além das peças, o kit inclui uma caixa organizadora com encaixes para ajudar na hora de guardar as ferramentas. Confira mais informações sobre esse produto e os comentários de quem o adquiriu.

O que a Sparta diz sobre o kit de ferramentas?

Kit de ferramentas possui 129 peças e caixa organizadora

Conta com alicates, chaves de precisão, martelo, parafusos, pregos de aço, ganchos, buchas plásticas, trena, estilete, entre outros

Não é resistente à água

Material composto de aço e plástico injetado

Recomendado para usar em casa, escritório ou qualquer local de fácil acesso

Disponível também o kit de 165 peças —que varia de preço

O que diz quem comprou?

Na Amazon, esse kit tem mais de 16 mil avaliações, com nota média de 4,7 estrelas (máximo de cinco). Os consumidores apontaram que as principais vantagens do kit de ferramentas foram o bom custo-benefício e a utilidade.

Me surpreendeu, pois o custo-benefício e a utilidade superaram as minhas expectativas. Super recomendo.

Maurício

As ferramentas são boas. Achei que seriam de baixa durabilidade pelo preço, mas vão durar uns bons anos. Vem uma boa variedade de peças e achei bem completinha. Comprei como minha primeira caixa de ferramentas para casa e acabei de me mudar para morar sozinha. Senti que ela vai me servir muito bem. Além de tudo, a caixa é bonita e prática. Gostei bastante. Recomendo!

Bruna

Comprei para o meu namorado. Ele adorou. A caixa de ferramentas é bem completa e ajuda muito nos afazeres da casa.

Beatriz

Qualidade boa das ferramentas. A maleta é muito bem dividida, bem compacta e excelente para se ter em casa.

Lucas Giacobbo

Pontos de atenção

Entre os comentários avaliativos, há também insatisfação com o kit em relação à fragilidade das peças e da maleta. Confira:

Obviamente, pelo preço, não dá para esperar uma super qualidade. Porém, comprei apenas para fazer pequenas manutenções e montagens depois de mudar de casa e na primeira semana de uso a chave multibits, que era a mais necessária, já estragou. A trena também já rasgou um pedaço e assim fica ruim de utilizar.

Ana Luíza

Dão para o uso, porém são frágeis! Cuidado com o manuseio.

Nayana Viana Castro

Produto de boa qualidade, mas alguns itens parecem frágeis.

Jimmy Lustosa de Andrade

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.