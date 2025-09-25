Karnal sobre fama de 'isentão': 'Nunca me identifiquei com um campo'

Leandro Karnal é de direita, esquerda ou "isentão"? No Alt Tabet, do Canal UOL desta semana, o historiador fala sobre sua postura diante da polarização política.

Karnal conta que já foi visto como conservador por colegas de universidade e como progressista pelo público digital.

Eu nunca me identifiquei com um campo. Então, por exemplo, na universidade pública, dominantemente crítica e muita gente filiada a grandes correntes de esquerda, eles achavam que eu era conservador. Para o grande público hoje da internet, eu sou tido como esquerdista. Leandro Karnal

O historiador explica que suas ideias transitam entre diferentes espectros políticos. "Eu tenho ideias que são muito simpáticas à esquerda. Sou muito simpático ao combate antirracista, o respeito à diversidade, sou a favor de cotas, entendo quem não é, porque acho que é um debate bom, é um debate rico, mas isso as pessoas dizem que é [ser] de esquerda", diz.

Mesmo assim, Karnal relata que, por fazer propaganda para bancos e palestrar em empresas, é visto como conservador em outros ambientes. Ele afirma que não se importa com os rótulos: "[Falam que sou] Liberal. Fascista. Eu não me importo muito com isto."

'Não tenho vocação', afirma Leandro Karnal sobre política

Leandro Karnal recusou três convites para cargos políticos, incluindo durante o impeachment de Dilma Rousseff, afirmou o historiador.

Eu fui convidado três vezes para ser político e nas três vezes eu disse que não era a minha vocação. Leandro Karnal

O historiador revelou que, em 2016, chegou a ser cogitado como presidente interino. Na época, autoridades do alto escalão da República o chamaram para um jantar para fazer o convite, segundo Karnal, buscavam nomes apartidários. "Neste momento eles precisavam de um nome não ligado a partidos políticos conhecido no Brasil e que não desagradasse nenhuma das facções", conta Karnal.

No entanto, Karnal recusou o cargo. "Eu disse que não tinha vocação para ser o Papa Celestino V. Celestino V é um papa que, no impasse do fim do século XIII, foi tirado de uma caverna onde ele era eremita, tornado papa, porque nenhuma das facções conseguiu poder. Então, vamos eleger alguém que seja de fora. Ele acabou preso e morreu na prisão e foi sucedido por um papa terrível", explicou.

Não me chamem para tapar um incêndio que vocês querem manipular que eu seja o bombeiro. Não me chamem para isso. Leandro Karnal

Ele reforça que não pretende se candidatar: "De jeito nenhum. Zero chance. Hoje não. Nunca sei o futuro. Eu não gosto da ideia de administração. Eu não gosto de discursos. Eu não gosto de gente falando mal e enunciando títulos. Eu não gosto desses salamaleques de recepções. Eu não gostaria de ir ver desfiles no 7 de setembro".

'Cruzei dois preconceitos', diz Karnal sobre casamento

Casado há 3 anos com o cantor Vitor Fadul, de 29 anos, o historiador relembrou os ataques nas redes sociais que sofreu o anunciar o relacionamento com o marido 33 anos mais jovem.

Eu cruzei dois preconceitos, homofobia e etarismo. É demais para a sociedade. E as pessoas dizem o mesmo que elas dizem sempre: 'Ah, eu jamais casaria com alguém muito mais novo'. Então, não case. Não é um problema. Não case. Leandro Karnal

