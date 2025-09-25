Juros altos e dólar mais estável começam a derrubar a inflação

Apesar de ter sido a mais alta para o mês desde 2021, a inflação em setembro, medida pela variação do IPCA-15 (Índice de Preços ao Consumidor Amplo - 15), traz sinais mais evidentes de que a combinação de juros básicos nas alturas, ajudando a frear a atividade econômica, e recuo consistente nas cotações do dólar, também ajudado pelo diferencial dos juros brasileiros em relação aos americanos, estão cumprindo o papel de fazer a alta de preços convergir para o a meta.

Na apuração do IBGE, divulgada hoje, o IPCA-15, que reflete a variação dos preços nos 30 dias que vão do dia 16 do mês anterior ao dia 15 do mês vigente, deu um pinote em relação a agosto, mas a composição da inflação, captada pelo IPCA-15, sinaliza menos pressões inflacionárias à frente.

De fato, a deflação de 0,11% registrada no mês passado escalou para 0,48% em setembro. No acumulado em 12 meses, a alta de preços, que descera a 4,95%, voltou a subir para 5,32%. As projeções para a inflação de setembro, medida pelo IPCA cheio do mês, são de alta em torno de 0,5%.

Mas as causas dessa elevação se concentraram em alguns itens já previstos — com grande peso para o rebote do desconto de agosto nas tarifas de energia —, enquanto os recuos de preços foram mais espalhados, com destaque para uma moderação nas altas nos serviços, para quais o Copom (Comitê de Política Monetária) foca atenção ao definir a marcha da política de juros.

Indicação mais segura de que, pelo menos neste momento, a inflação entrou numa curva descendente, ainda que o ritmo do recuo seja lento, pode ser encontrado nas projeções para a evolução da média dos núcleos de inflação daqui até fins de 2026. Os núcleos de inflação são medidas mais estruturais da variação de preços, pois excluem itens mais voláteis e efeitos sazonais ou inesperados sobre a evolução dos preços.

Nas estimativas do economista Fábio Romão, responsável pelo acompanhamento sistemático de preços da consultoria 4intelligence (ex-LCA), com longa experiência nesse trabalho, o pico da médias dos núcleos, no acumulado em 12 meses, ao longo de 2025 e 2026, ocorrerá justamente em setembro, quando atingirá alta de 5,3%.

Daí em diante, até dezembro de 2026, quando, segundo as projeções de Romão, a média dos núcleos no acumulado em 12 meses, descerá a 4,4%, finalmente dentro do intervalo de tolerância do sistema de metas, que vai até alta em 12 meses de 4,5%. No meio do caminho, entre abril e agosto do ano que vem, a média dos núcleos, conforme as previsões do economista, rodarão em torno de 4,7%.

Nossas projeções para fins de 2025 e 2026 se baseiam na combinação dos efeitos defasados das altas de juros na atividade, inclusive na categoria de serviços, com a apreciação cambial em curso e seus desdobramentos, e expectativa de taxa de câmbio média abaixo do esperado para 2025. Também esperamos alívio em alguns preços administrados, como serviços de ônibus urbano e intermunicipal, e manutenção de preços da alimentação no domicílio abaixo do fortíssimo 2024, na esteira de boas safras.

Fábio Romão, economista da consultoria 4intelligence

No caso específico dos alimentos, a tendência da inflação está se mostrando bastante benigna, em parte pelos efeitos positivos da contenção da taxa de câmbio. No IPCA-15 de setembro, os preços dos alimentos registraram queda de 0,63%, a quarta consecutiva desde junho. Apesar de altas sazonais previstas para o último trimestre de 2025, a inflação de alimentos no ano tende a ficar em torno de 5% ante 8,2% em 2024.

Mais afetados pelos movimentos no mercado de trabalho, que, mesmo com a desaceleração já clara da atividade, mantém-se resistente, garantido massa de renda em alta, os preços dos serviços apontam alta acima de 6% em 2025, mas com tendência de moderação em 2026.

As tendências reveladas para inflação em setembro, ao lado das projeções para os próximos meses, corroboram as informações e argumentos do Banco Central, detalhadas no RPM (Relatório de Política Monetária, antiga Relatório Trimestral de Inflação), também divulgado nesta quinta-feira.

De acordo com as projeções do BC, a economia crescerá 2% em 2025, vindo de alta de 3,4% em 2024, e 1,5% em 2026, numa trajetória de esfriamento. Em contrapartida, a inflação fecharia este ano em 4,8%, ainda acima do teto do intervalo de tolerância do sistema de meta, mas recuaria para 3,6% em 2026 e chegaria bem perto do centro da meta, no fim de 2027.