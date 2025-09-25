Analistas apontam 'jogo duplo' em sanções dos EUA e afagos de Trump a Lula

Diante das recentes sanções do governo Donald Trump contra autoridades brasileiras e do discurso do presidente norte-americano com elogios a Lula na Assembleia Geral da ONU, especialistas em relações internacionais disseram ao UOL o que podem significar os gestos ambíguos do republicano.

O que aconteceu

Um dia após restringir vistos de autoridades ligadas ao governo federal e juízes envolvidos com julgamento de Jair Bolsonaro, presidente dos EUA elogiou Lula. Em seu discurso na Assembleia da ONU, mesmo após ter ouvido fortes críticas do petista direcionadas a ele, Trump afirmou sobre o breve encontro que teve com o presidente brasileiro momentos antes: "Eu estava entrando e o líder do Brasil estava saindo. Nós nos vimos. Eu o vi, ele me viu e nós nos abraçamos. (...) Ele parecia um cara muito bom, na verdade (...) Tivemos uma ótima química".

Afagos de Trump a Lula fazem parte de "jogo duplo", analisa pesquisadora. Para Karina Stange, professora de Relações Internacionais do Ibmec, que acompanha presencialmente o evento das Nações Unidas em Nova York, os elogios do presidente norte-americano não representam uma mudança ideológica, mas um "cálculo pragmático".

Trump mantém o discurso de solidariedade a Bolsonaro para consumo interno, mas evita transformar o Brasil em inimigo. Ao sinalizar abertura ao diálogo com Lula, Trump preserva espaço para relações bilaterais e reconhece o peso estratégico do Brasil, sobretudo em temas como BRICS, clima e comércio. É menos recuo e mais jogo duplo: defender Bolsonaro sem fechar portas para Lula. Karina Stange, pesquisadora e professora de RI do Ibmec

Gestos ambíguos de Trump tem pouco a ver com estratégia política, avalia outro internacionalista. Questionado sobre o que poderia estar por trás das recentes reações do republicano a Lula, o professor e consultor de relações internacionais Carlos Gustavo Poggio, pondera: "É preciso fazer uma ressalva de que essa é uma análise que faríamos se tratando de um presidente tradicional, tentando entender as estratégias e os objetivos racionais por trás dos gestos desse estadista. Ocorre que, se tratando de Donald Trump, a história é outra".

É um presidente que foge muito de qualquer padrão, principalmente para os Estados Unidos. Ele tem características próprias de imprevisibilidade e personalismo e já vimos que suas mudanças de ideia muitas vezes não são estratégicas. Existe um certo mito de que ele pensa lá na frente, como se fosse onisciente, quando, na verdade, olhando para o histórico dele, Trump age muito com base no instinto e naquilo que entende como uma política do entretenimento, do 'plot twist', da virada, sempre buscando atenção. Carlos Gustavo Poggio, consultor e professor de RI

Consultor pondera, porém, que gestos de Trump podem estar relacionados a possível impacto econômico aos EUA. "Se há algum tipo de estratégia, me parece que ele está começando a entender os custos de taxar o Brasil em 50%". O professor se refere ao aumento da taxação sobre produtos brasileiros anunciada pela gestão republicana em julho, quando Trump citou o julgamento do seu aliado e ex-presidente Jair Bolsonaro como um dos motivos para a punição.

É muito difícil fazermos uma análise do ponto de vista tradicional. Mas parece que Trump pode ter entendido os custos dessas taxações agora, com a carne e o café exportados do Brasil aumentando muito de preço nos Estados Unidos. (...) E ele sabe que pode fazer o que for, mas, se a economia não estiver bem, isso será um problema para ele e sua popularidade. Então, se há algum elemento de racionalidade e estratégia nesses gestos de agora, acredito que seria esse. Carlos Gustavo Poggio

Imprevisibilidade é marca registrada de Trump, ressalta Poggio. "A gente nunca sabe o que Trump vai fazer, então estamos sempre falando sobre ele", diz Poggio. "Agora, por exemplo, ele fala bem e defende a Ucrânia diante da Rússia. Mas, há pouco tempo, ele falava exatamente o oposto".

Internacionalista da USP corrobora avaliação de consultor. Para Kai Enno Lehmann, professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, o histórico político de Trump indica que é muito possível que o republicano "mude de ideia" rapidamente em relação à sinalização de abertura ao líder brasileiro. Por isso, avalia, "Lula deveria responder agora, pois amanhã pode ser que essa postura não exista mais".

Abertura de diálogo entre Brasil e EUA

Lula e Trump combinaram reunião para próxima semana, segundo afirmou republicano durante discurso na ONU. A informação foi confirmada pelo governo brasileiro, mas a data e o local do encontro ainda não foram divulgados.

Professora avalia que abertura de diálogo pode gerar resultados positivos aos países, que vivem pior crise diplomática em 201 anos. Denilde Holzhacker, professora de RI da ESPM, analisa que, apesar dos recentes afagos de Trump a Lula, o norte-americano também manteve um tom crítico sobre o Brasil, de quem espera mais alinhamento aos interesses da gestão republicana, conforme ressaltou durante seu discurso na ONU (leia aqui íntegra). Por outro lado, acrescentou, "Lula tem demonstrado que não aceitará as imposições de Trump".

Será preciso que as diplomacias construam elementos de proximidade para que o diálogo entre ambos seja efetivo. Mas ainda é cedo para prever qual será o tom do encontro e o que de fato avançará. Denilde Holzhacker, professora de RI da ESPM

"Difícil prever se esses gestos significam algo mais profundo", completa professor. "Evidentemente, essa aparente abertura para o diálogo é melhor que a não abertura. Mas não sabemos se isso vai durar e resultará em algo duradouro", diz Kai Enno Lehmann. "Só o que sabemos, por enquanto, é que esse não foi o último capítulo dessa novela".