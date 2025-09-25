Itália e Espanha enviam navios da Marinha para ajudar flotilha de assistência a Gaza

Por Alvise Armellini

ROMA (Reuters) - Itália e Espanha enviaram navios militares para auxiliar uma flotilha de ajuda internacional que foi atacada por drones ao tentar entregar ajuda a Gaza, o que pode aumentar as tensões com Israel, que se opõe fortemente à iniciativa.

Global Sumud Flotilla (GSF) está usando cerca de 50 barcos civis para tentar romper o bloqueio naval de Israel a Gaza. Muitos advogados, parlamentares e ativistas, incluindo a ativista climática sueca Greta Thunberg, estão a bordo.

O ministro da Defesa da Itália, Guido Crosetto, disse na quinta-feira que seu país havia enviado um navio e outro estava a caminho, principalmente para oferecer assistência aos italianos a bordo da flotilha. Ele também pediu aos ativistas que abandonassem os planos de romper o bloqueio.

"Não é um ato de guerra, não é uma provocação: é um ato de humanidade, que é um dever de um Estado para com seus cidadãos", disse ele à câmara alta do Parlamento sobre a decisão de enviar navios da Marinha.

A Itália propôs um acordo pelo qual os suprimentos de ajuda poderiam ser deixados no Chipre e entregues ao Patriarcado Latino de Jerusalém da Igreja Católica, que então os distribuiria em Gaza. A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, disse que Israel apoia a ideia.

No entanto, a delegação italiana rejeitou essa sugestão em nome da flotilha na quinta-feira.

"Nossa missão permanece fiel ao seu objetivo original de romper o cerco ilegal (de Israel) e entregar ajuda humanitária à população sitiada de Gaza", disse o grupo italiano em um comunicado.

O Patriarcado Latino de Jerusalém disse que não comentaria os relatos de que estava em discussões sobre a flotilha.

A Itália enviou uma primeira fragata na quarta-feira, horas depois que a flotilha disse ter sido alvo de drones que lançaram granadas de atordoamento e pó de coceira nas embarcações enquanto navegavam em águas internacionais a 56 km da ilha grega de Gavdos.

Ninguém ficou ferido, mas foram causados alguns danos às embarcações.

A Espanha também disse que estava enviando um navio de guerra na quinta-feira para ajudar a flotilha, juntando-se à Itália em uma ação sem precedentes dos governos europeus.

Tentativas anteriores de ativistas para romper o bloqueio naval em Gaza foram neutralizadas à força pelos militares israelenses.

