Topo

Notícias

Israel reabrirá na sexta principal passagem fronteiriça entre Cisjordânia e Jordânia

25/09/2025 11h14

Israel reabrirá, na sexta-feira (26), o principal ponto de passagem entre a Cisjordânia e a Jordânia, segundo autoridades israelenses e palestinas.

"A passagem Allenby estará aberta unicamente para viajantes a partir da manhã de amanhã e funcionará segundo o horário habitual", declarou, nesta quinta-feira (25), o porta-voz da Autoridade Aeroportuária Israelense após um anúncio similar do presidente da Autoridade de Passagens Palestinas. 

Essa passagem fronteiriça abrirá para os viajantes na sexta-feira de 08h às 12h30 (2h às 6h30 em Brasília), segundo a Direção Geral jordaniana, que não mencionou o transporte de mercadorias. 

Esse posto fronteiriço, localizado no vale do Jordão, é o único que permite aos palestinos da Cisjordânia saírem do território sem ter que passar por Israel, que ocupa a Cisjordânia desde 1967. 

Ele havia sido fechado em 18 de setembro depois que um motorista de caminhão jordaniano que transportava ajuda humanitária para Gaza abriu fogo no lado controlado por Israel, matando dois soldados israelenses. 

O Exército israelense pediu a Amã que suspendesse a passagem da ajuda com destino à Faixa de Gaza, devastada por quase dois anos de guerra. 

ha-lba/crb/cab/pb/mab/mb/dd/mvv

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

UE aprova medicamento de nova geração para tratamento do Alzheimer

Patrocinador e marca esportiva da Israel-Premier Tech querem mudança de nome

EUA vendem 539,8 mil t de trigo da safra 2025/26, mostra USDA

EUA vendem 1,92 milhão de t de milho da safra 2025/26, revela USDA

Casa Branca ameaça demissões em massa em meio ao risco de paralisação

Moraes cobra Daniel Silveira sobre ausência da unidade prisional após sessões de fisioterapia

Foto de Biden virou autopen: por que Trump usa caneta para atacar o rival

Preço exorbitante da hospedagem 'ameaça a COP 30 no Brasil', alerta jornal francês

Relatório de ONG denuncia restrições ao direito de manifestação e às liberdades civis na França

Você merece a verdade: jornalismo de alta qualidade é caro, mas vital

Governistas barram convocação de ex-assessor de senador à CPMI do INSS