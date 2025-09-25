Índices de Wall Street atingem mínima de uma semana enquanto investidores reavaliam expectativas de corte de juros

Por Niket Nishant e Sukriti Gupta

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street caíram para o seu nível mais baixo em uma semana nesta quinta-feira, uma vez que novos dados econômicos e comentários de uma autoridade do Federal Reserve atenuaram o otimismo em relação a novos cortes nos juros.

Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram em 14.000, para 218.000 em dado com ajuste sazonal, na semana encerrada em 20 de setembro, segundo dados do Departamento do Trabalho. Economistas consultados pela Reuters previam 235.000 pedidos para a última semana.

"A verdadeira questão será: agora que os dados de desemprego são menos ruins do que o previsto originalmente, isso significa que o Fed pode não cortar (os juros) em outubro e dezembro, mas possivelmente esperar apenas até dezembro", disse Sam Stovall, estrategista-chefe de investimentos da CFRA Research.

Os investidores reduziram suas expectativas de um corte de 25 pontos-base na reunião de outubro do Fed para 83,4%, de cerca de 92% na quarta-feira, de acordo com a CME FedWatch Tool.

O banco central dos EUA reduziu os juros em 25 pontos-base na semana passada, o primeiro corte desde dezembro, e havia sinalizado mais reduções no futuro.

Porém, o presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, disse nesta quinta-feira que não está confortável com um corte muito rápido dos juros, sinalizando riscos de aumento da inflação.

O Dow Jones Industrial Average caía 0,42%, para 45.926,27 pontos. O S&P 500 perdia 0,86%, a 6.581,00 pontos, enquanto o Nasdaq Composite tinha queda de 1,19%, para 22.228,72 pontos.