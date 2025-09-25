Topo

Notícias

Índices caem conforme dados elevam incerteza sobre perspectiva de corte de juros

25/09/2025 17h33

Por Caroline Valetkevitch

(Reuters) - Os índices de ações dos Estados Unidos encerraram em baixa nesta quinta-feira, com a maioria dos setores do índice S&P 500 em queda, conforme dados econômicos aumentaram a incerteza sobre as perspectivas do Federal Reserve para cortes na taxa de juros.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 perdeu 0,51%, para 6.604,20 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq recuou 0,50%, para 22.381,83 pontos. O Dow Jones caiu 0,36%, para 45.953,90 pontos.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Tumor do tamanho de uma cabeça é retirado do pescoço de homem após 16 anos

Homem que atacou centro do ICE queria 'aterrorizar' agentes migratórios

Trump diz que não permitirá que Israel anexe a Cisjordânia

Trump diz que 'não permitirá' que Israel anexe Cisjordânia

Trump promete apoio a agricultores com recursos de tarifas, mas sem detalhamento

Trump diz que acordo sobre Gaza está "bem próximo" após falar com Netanyahu

Bayern abre 5ª rodada da Bundesliga em clássico contra Werder Bremen

Trump diz que "não permitirá" que Israel anexe a Cisjordânia

Trump diz que acordo sobre Gaza "está muito perto" após falar com Netanyahu

Motta afirma não haver sentimento de traição após rejeição da PEC da Blindagem

Mundial Sub-20 começa no Chile com ausência de estrelas