Índices caem conforme dados elevam incerteza sobre perspectiva de corte de juros

Por Caroline Valetkevitch

(Reuters) - Os índices de ações dos Estados Unidos encerraram em baixa nesta quinta-feira, com a maioria dos setores do índice S&P 500 em queda, conforme dados econômicos aumentaram a incerteza sobre as perspectivas do Federal Reserve para cortes na taxa de juros.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 perdeu 0,51%, para 6.604,20 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq recuou 0,50%, para 22.381,83 pontos. O Dow Jones caiu 0,36%, para 45.953,90 pontos.