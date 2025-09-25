Topo

Notícias

Indicado de Trump ao Fed vê política monetária bastante restritiva e quer ajuste rápido

São Paulo

25/09/2025 13h33

O diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Stephen Miran afirmou que a política monetária dos Estados Unidos é "bastante restritiva" e, por isso, gostaria de ajustá-la rapidamente, em entrevista para a Bloomberg nesta quinta-feira, 25. Segundo ele, que foi indicado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, ao cargo, quanto mais tempo o BC do país permanecer restritivo, maior será o risco.

"Quero agir proativamente em vez de esperar por uma catástrofe", disse o dirigente, ao pontuar que a política monetária não deve necessariamente responder às mudanças de preços impostas pelo fisco.

O diretor do Fed defendeu que a taxa neutra está caindo, "então a política precisa se ajustar".

Miran destacou que existem algumas divergências de sua visão para política monetária em 2025 e de outros integrantes, mas que continuará defendendo sua opinião no Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) "da melhor forma possível".

Na ocasião, ele também mencionou não acreditar que o mercado de trabalho "vá cair de um penhasco" e defendeu que é um erro atribuir todas as mudanças nos preços dos ativos ao Fed. "Outros fatores podem incluir políticas fiscais e regulatórias", disse.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Com anistia em xeque no Congresso, Valdemar visita Bolsonaro

'Salário faroeste': RJ propõe 150% de bônus a policial que matar suspeito

Paulinho da Força diz que 'não é fácil tocar' redução de penas sem garantia de apoio no Senado

Haiti é 'um país em guerra', alerta seu presidente na ONU

Haddad: Operação Spare, com participação da Receita, afeta cerca de 200 postos de gasolina

Tarcísio diz que visitará Bolsonaro e reafirma ser candidato à reeleição

Trump pede a Erdogan que pare de comprar petróleo russo

Secretário de Polícia Civil do Rio concede medalha Coragem a ele mesmo

Grupo invade prédio usando disfarces e perucas e faz arrastão em SP

Dois adolescentes são assassinados a tiros em escola no Ceará

Presidente da Autoridade Palestina agradece reconhecimento de Estado e diz que Hamas não representa seu povo