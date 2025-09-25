Indicado de Trump ao Fed vê política monetária bastante restritiva e quer ajuste rápido

O diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Stephen Miran afirmou que a política monetária dos Estados Unidos é "bastante restritiva" e, por isso, gostaria de ajustá-la rapidamente, em entrevista para a Bloomberg nesta quinta-feira, 25. Segundo ele, que foi indicado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, ao cargo, quanto mais tempo o BC do país permanecer restritivo, maior será o risco.

"Quero agir proativamente em vez de esperar por uma catástrofe", disse o dirigente, ao pontuar que a política monetária não deve necessariamente responder às mudanças de preços impostas pelo fisco.

O diretor do Fed defendeu que a taxa neutra está caindo, "então a política precisa se ajustar".

Miran destacou que existem algumas divergências de sua visão para política monetária em 2025 e de outros integrantes, mas que continuará defendendo sua opinião no Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) "da melhor forma possível".

Na ocasião, ele também mencionou não acreditar que o mercado de trabalho "vá cair de um penhasco" e defendeu que é um erro atribuir todas as mudanças nos preços dos ativos ao Fed. "Outros fatores podem incluir políticas fiscais e regulatórias", disse.