Ibovespa fecha em queda com realização de lucros; Ambipar desaba

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em queda nesta quinta-feira, refletindo movimentos de realização de lucros após renovar recordes nos últimos pregões, com Assaí entre as maiores baixas em meio a preocupações envolvendo obrigações tributárias do GPA.

Ambipar, que não está no Ibovespa, também chamou a atenção, caindo 60,5% no pior momento, após obter proteção contra credores da Justiça do Rio de Janeiro, via medida cautelar, citando risco de rombo de mais de R$10 bilhões.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa cedeu 0,78%, a 145.347,23 pontos, de acordo com dados preliminares, após marcar 146.519,13 pontos na máxima e 145.186,77 pontos na mínima do dia.

O volume financeiro somava R$17,45 bilhões antes dos ajustes finais.

Na véspera, o Ibovespa teve uma sessão de oscilações modestas, mas assegurou novo topo de fechamento a 146.491,75 pontos, acumulando no ano uma valorização de quase 22%, em boa parte apoiado pelo fluxo de capital externo.

