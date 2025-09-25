Topo

Notícias

Ibovespa cai com BC cauteloso, IPCA-15 alto e NY negagiva por temor sobre juros

São Paulo

25/09/2025 11h59

O Ibovespa cai praticamente desde o início da sessão desta quinta-feira, 25, em meio à cautela com juros no Brasil e nos Estados Unidos após a divulgação de indicadores dois países nesta manhã. No geral, tanto o Relatório de Política Monetária (RPM) quanto o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) reforçam a leitura de que o Banco Central seguirá cauteloso na condução da política monetária.

Nos EUA, os pedidos semanais de auxílio-desemprego abaixo do esperado e a alta anualizada de 3,8% do Produto Interno Bruto (PIB) no 3,8% no segundo trimestre, de acordo com a terceira e última estimativa do governo, corroboram a ideia de atividade aquecida. Desta forma, coloca-se em dúvida a velocidade e o tamanho dos cortes dos juros nos EUA, cujo processo começou na semana passada.

A segunda leitura do PIB, divulgada há cerca de um mês, havia apontado avanço de 3,3%, e analistas esperavam confirmação desse resultado.

"Os dados dos EUA mostram que a atividade está forte em um ambiente e em que os dirigentes do Fed se mostram divididos quanto à política monetária. Não mata a ideia de corte de juros este ano, mas dificulta a previsibilidade", avalia Matheus Spiess, analista da Empiricus Research.

Neste cenário, pontua Kevin Oliveira, sócio e advisor da Blue3, o Ibovespa corrige parte dos recentes ganhos, após tocar os 147 mil pontos ao longo da sessão de terça-feira, ter fechado em nível recorde naquele dia e ontem, na faixa dos 146 mil pontos.

"O PCE veio num ritmo um pouco mais forte, em meio ao mercado de trabalho aquecido, o que eleva dúvidas sobre os cortes esperados neste ano pelo Fed", pontua o sócio da Blue3. Segundo menciona, a aposta de queda de 0,25 ponto porcentual nos juros nos EUA em outubro diminuiu de ontem para hoje, de 91% para 83%, colocando dúvida sobre corte em dezembro.

No PIB do segundo trimestre dos EUA, o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) subiu ao ritmo anualizado de 2,1% no período, acima da leitura anterior, que apontava alta de 2%. Desta forma, eleva-se a expectativa para o PCE mensal, de agosto, que será divulgado às 10 horas.

Aqui, foram informados o Relatório de Política Monetária (RPM) e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) de setembro. O RPM trouxe que o Banco Central espera manutenção do IPCA acima do centro da meta de inflação, de 3%, até pelo menos o primeiro trimestre de 2028, considerando o seu cenário de referência. A estimativa pode dificultar apostas de início de recuo da taxa Selic ainda em 2025.

Para o Itaú Unibanco, o RPM de setembro reforçou o sinal dado na última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), de que os números ainda não fundamentam a discussão de cortes de juros ainda em 2025. A Selic está em 15% ao ano.

Quanto ao IPCA-15, houve alta de 0,48% em setembro, após ter recuado 0,14% em agosto, informou há pouco o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa ficou abaixo da mediana de 0,51% das expectativas. Em 12 meses, registrou um aumento de 3,76% no acumulado do ano. Em 12 meses, a alta foi de 5,32%, ante taxa de 4,95% até agosto.

Segundo Carlos Lopes, economista do Banco BV, a leitura do IPCA-15 de hoje, em geral, é parecida com as últimas divulgações. "Na margem, a inflação mantém tendência de desaceleração. Porém ainda muito gradual", afirma.

Entre os grupos, menciona o "bom" comportamento nos últimos meses com ajuste sazonal de alimentos, industriais e serviços subjacentes. "Serviços como um todo ainda elevado e preocupa", alerta Lopes.

Ontem, o Ibovespa fechou em alta de 0,05%, a 146.491,75 pontos, em novo nível recorde.

Às 11h34, o Índice Bovespa caía 0,31%, aos 146.062,74 pontos, ante mínima a 145.606,36 pontos (-0,60%), após abertura a 146.491,92 pontos, perto da máxima (146.519,13 pontos), com alta de 0,02%).

No exterior, o petróleo cedia cerca de 1,00% e o minério de ferro fechou com alta de 0,25% hoje em Dalian. As ações da Vale subiam 0,69%, enquanto as da Petrobras recuavam entre 0,12% (PN) e 0,61% (ON). No noticiário sobre a estatal, a Petrobras recebeu aprovação do Ibama para a Avaliação Pré-Operacional (APO) conduzida pela companhia em agosto no bloco FZA-M-59, localizado em águas profundas do Amapá, na Bacia da Foz do Amazonas, na Margem Equatorial brasileira.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Dois adolescentes são assassinados a tiros em escola no Ceará

UE aprova medicamento de nova geração para tratamento do Alzheimer

Patrocinador e marca esportiva da Israel-Premier Tech querem mudança de nome

EUA vendem 539,8 mil t de trigo da safra 2025/26, mostra USDA

EUA vendem 1,92 milhão de t de milho da safra 2025/26, revela USDA

Casa Branca ameaça demissões em massa em meio ao risco de paralisação

Moraes cobra Daniel Silveira sobre ausência da unidade prisional após sessões de fisioterapia

Foto de Biden virou autopen: por que Trump usa caneta para atacar o rival

Preço exorbitante da hospedagem 'ameaça a COP 30 no Brasil', alerta jornal francês

Relatório de ONG denuncia restrições ao direito de manifestação e às liberdades civis na França

Você merece a verdade: jornalismo de alta qualidade é caro, mas vital