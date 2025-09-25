Topo

Notícias

Ibama aprova avaliação realizada pela Petrobras na Foz do Amazonas

São Paulo

25/09/2025 08h18

A Petrobras informou que recebeu nesta quarta-feira, 24, a aprovação do Ibama para a Avaliação Pré-Operacional (APO) realizada pela companhia em agosto. Esta é a etapa final do processo de licenciamento ambiental para exploração do bloco FZA-M-59, localizado em águas profundas do Amapá, na Bacia da Foz do Amazonas, na Margem Equatorial brasileira.

No documento, o Ibama afirma que "levando em consideração as observações registradas pela equipe de avaliadores, a robustez da estrutura apresentada, bem como o caráter inédito da atividade executada - marcada por desafios logísticos relevantes, pela dimensão da estrutura acionada e pela amplitude das vertentes de análise - considera-se a Avaliação Pré-Operacional do Bloco FZA-59 aprovada", informou a estatal.

Segundo a Petrobras, na decisão o Ibama também solicita que sejam incorporados ajustes ao plano de proteção à fauna apresentado pela companhia, "de modo a contribuir para o processo de melhoria contínua da estrutura de resposta, garantindo sua adequação e alinhamento aos requisitos da região".

A Petrobras afirmou que irá revisar o plano conforme as observações apontadas no parecer e reapresentará o documento ao Ibama até a próxima sexta-feira, 26.

"Com a aprovação da APO e o cumprimento dos demais requisitos do processo de licenciamento, a Petrobras espera receber em breve a licença ambiental para perfuração de um poço exploratório no bloco FZA-M-59, por meio do qual a companhia irá buscar informações geológicas e investigar a existência de petróleo", disse a companhia.

Nesta quarta-feira, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse após participação no Liquid Gas Week, no Rio de Janeiro, que as sondas para a exploração na bacia da Foz do Amazonas, na Margem Equatorial brasileira, estavam sendo preparadas e que "pelos estudos geológicos, teremos grandes notícias com relação a descobertas".

Ele estimou para o primeiro semestre de 2026 os primeiros resultados da exploração no local.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Sobrevoo de drones na Dinamarca levanta suspeitas de ação coordenada contra países da Otan

Israel intensifica ofensiva na Cidade de Gaza e Netanyahu vai aos EUA

Eduardo Bolsonaro critica decisão da CCJ de rejeitar PEC da Blindagem

Ex-presidente francês Sarkozy é condenado a 5 anos de prisão por conspiração em julgamento sobre Líbia

MP abre crédito extraordinário de R$ 38 mi para assistência rural na região Norte

Rússia diz presumir que Trump, apesar da mudança de tom, ainda está comprometido com busca da paz na Ucrânia

Crise hídrica: Cantareira entra em volume de restrição; Grande SP recorre a outra bacia

Justiça francesa condena Sarkozy a 5 anos de prisão em caso de financiamento líbio

Discursos de Lula são usados fora de contexto para negar tentativa de golpe

Polícia de Israel prende homem por ameaçar matar Netanyahu

Mulher é presa no Japão por manter corpo da filha em freezer por 20 anos